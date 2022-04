JAKARTA - Kondisi ekonomi Indonesia masih dalam tahap pemulihan. Di tengah pandemi dibutuhkan sumber-sumber baru yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti ekonomi hijau dan transformasi digital.

"Kita harus dukung sumber-sumber baru untuk menciptakan investasi dan lapangan kerja. Momentum ini harus dimanfaatkan, misalnya seperti ekonomi hijau dan transformasi digital," ujar Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso dalam webinar EuroCham, Jumat (1/4/2022).

Ekonomi hijau sendiri digaungkan untuk mengurangi risiko kerusakan lingkungan serta mendukung pemulihan kesehatan global di tengah pandemi. Sementara, transformasi digital mendukung kerja-kerja sektor keuangan menjadi lebih cepat dan akurat.

Di sisi lain, Wimboh membeberkan indikator pulihnya ekonomi Indonesia, khususnya dari sektor keuangan. Disebutkan, kinerja perbankan tumbuh 6,3% per Februari 2022. Rasio Non Performing Loan (NPL) turun menjadi 3,08% dari 3,10%.

Kemudian, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencapai 7.071,44 per 31 Maret 2022 atau naik 7,44% year to date. Hingga 28 Maret, dana terhimpun di pasar modal mencapai Rp47,6 triliun. Total investornya juga naik menjadi 8,1 juta atau tumbuh 79% year on year.

"Pertumbuhan investor milenial naik 60,32%," ungkapnya.