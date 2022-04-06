JAKARTA – Daftar 12 orang terkaya termuda di dunia 2022 telah dirilis Forbes.
12 orang di bawah usia 30 tahun ini masuk dalam daftar Miliarder Dunia 2022 versi Forbes, termasuk empat lulusan Stanford, dua tokoh pengiriman makanan, dan jagoan cryptocurrency.
Dalam daftar tahun ini, ada sejumlah miliarder pendatang baru.
Salah satu, miliarder pendatang baru yang terkaya yakni Gary Wang, 28 tahun, dia merupakan pendiri dan chief technology officer dari pertukaran cryptocurrency FTX yang berbasis di Bahama.
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Berikut 12 daftar orang terkaya termuda di dunia 2022 melansir Forbes, Rabu (6/4/2022):
1. Kevin David Lehmann
Usia: 19
Kekayaan bersih: USD2,4 miliar atau setara Rp34,32 triliun (kurs Rp14.300 per USD).
Sumber Kekayaan: Apotek
Negara: Jerman
2. Alexandra Andresen
Usia: 25
Kekayaan bersih: USD1,3 miliar atau setara Rp18,59 triliun (kurs Rp14.300 per USD).
Sumber kekayaan: Perusahaan investasi
Negara: Norwegia
3. Pedro Franceschi
Usia: 25
Kekayaan bersih: USD1,5 miliar atau setara Rp21,45 triliun (kurs Rp14.300 per USD).
Sumber Kekayaan: Fintech
Negara: Brasil
4. Wang Zelong
Usia: 25
Kekayaan bersih: USD1,5 miliar atau setara Rp21,45 triliun (kurs Rp14.300 per USD).
Sumber Kekayaan: Produksi pigmen
Negara: China
5. Henrique Dubugras
Usia: 26
Kekayaan bersih: USD1,5 miliar atau setara Rp21,45 triliun (kurs Rp14.300 per USD).
Sumber Kekayaan: Fintech
Negara: Brasil
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6. Katharina Andresen
Usia: 26
Kekayaan bersih: USD1,3 miliar atau setara Rp18,59 triliun (kurs Rp14.300 per USD).
Sumber kekayaan: Perusahaan investasi
Negara: Norwegia
7. Austin Russell
Usia: 27
Kekayaan bersih: USD1,6 miliar atau setara Rp22,88 triliun (kurs Rp14.300 per USD).
Sumber kekayaan: Teknologi mobil otonom
Negara: Amerika Serikat
8. Ryan Breslow
Usia: 27
Kekayaan bersih: USD2,0 miliar atau setara Rp28,6 triliun (kurs Rp14.300 per USD).
Sumber kekayaan: E-commerce
Negara: Amerika Serikat
9. Gary Wang
Usia: 28
Kekayaan bersih: USD5,9 miliar atau setara Rp84,37 triliun (kurs Rp14.300 per USD).
Sumber kekayaan: Cryptocurrency
Negara: Amerika Serikat
10.Gustav Magnar Witzoe
Usia: 28
Kekayaan bersih: USD4,5 miliar atau setara Rp64,35 triliun (kurs Rp14.300 per USD).
Sumber kekayaan: Budidaya ikan
Negara: Norwegia
11. Stanley Tang
Usia: 29
Kekayaan bersih: USD1,2 miliar atau setara Rp17,16 triliun (kurs Rp14.300 per USD).
Sumber kekayaan: DoorDash
Negara: Amerika Serikat
12. Andy Fang
Usia: 29
Kekayaan bersih: USD1,1 miliar atau setara Rp15,73 triliun (kurs Rp14.300 per USD).
Sumber kekayaan: DoorDash
Negara: Amerika Serikat