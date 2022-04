JAKARTAÂ - Dian Ediana Rae terpilih menjadi Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keputusan ini berdasarkan hasil musyawarah dari rapat Komisi XI DPR RI pada Kamis.

Berikut profil dan jejak karier Dian Ediana Rae seperti dirangkum MNC Portal, Jakarta, Kamis (7/4/2022).

Pria kelahiran 4 April 1960 ini pernah mengenyam pendidikan di Universitas Indonesia dan berhasil menyabet gelar Doktor Bidang Hukum Ekonomi Keuangan.

Dirinya juga telah menamatkan pendidikan di luar negeri antara lain Master Bidang Hukum Bisnis di University of Chicago Law School, dan sempat menggali ilmu di Law Course di Georgetown University Washington DC, Amerika Serikat, dan Summer School for International Finance Law di Oxford University, Inggris.

Dian pernah menjabat sebagai Ketua PPATK pada periode tahun 2020-2021. Dia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua di lembaga yang sama sebelum akhirnya dipilih menjadi Ketua.

Sebelum bergabung dengan PPATK, Dian sempat menjadi pegawai di Bank Indonesia. Dia menjadi Kepala Perwakilan BI untuk London pada 2010 - 2013, dan Kepala Perwakilan BI Wilayah VI pada 2013 - 2014.

Setelah itu, dia sempat menjadi Kepala Departemen Regional I BI pada 2014 - 2016 sebelum bergabung dengan PPATK. Dian juga pernah menjabat Direktur Departemen Internasional BI dan Anggota the Egmont Group Committee, organisasi internasional yang mewadahi berkumpulnya seluruh lembaga intelijen keuangan (Financial Intelligence Unit/FIU) di dunia.