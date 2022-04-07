Daftar 10 Wanita Terkaya di Dunia 2022, Bos Kosmetik Juaranya Berharta Rp1.069 Triliun

Shelma Rachmahyanti, Jurnalis · Kamis 07 April 2022 11:29 WIB
https: img.okezone.com content 2022 04 07 455 2574763 daftar-10-wanita-terkaya-di-dunia-2022-bos-kosmetik-juaranya-berharta-rp1-069-triliun-XOc3RybWHr.JPG Daftar 10 wanita terkaya di dunia 2022. (Foto: Shutterstock)
A A A

JAKARTA – Daftar 10 wanita terkaya di dunia 2022 telah dirilis Forbes.

Ada 327 wanita yang memasuki daftar tersebut pada tahun ini.

Secara keseluruhan, 327 wanita ini memiliki kekayaan senilai USD1,56 triliun. Diketahui, jumlah tersebut naik dibandingkan tahun lalu yakni senilai USD1,53 triliun.

Adapun Amerikat Serikat (AS) memiliki jumlah miliarder wanita tertinggi di dunia, dengan 90 miliarder.

 BACA JUGA:Sumber Kekayaan Pengusaha Muslim yang Masuk Daftar Orang Terkaya RI, Hartanya Fantastis!

Kemudian diikuti oleh China dengan 63 miliarder, termasuk 11 dari Hong Kong. Lalu, di posisi ketiga yakni Jerman dengan 35 miliarder.

Berikut daftar 10 wanita terkaya di dunia 2022 melansir Forbes, Kamis (7/4/2022):

1. Francoise Bettencourt Meyers

Kekayaan bersih: USD74,8 miliar atau setara Rp1.069 triliun (kurs Rp14.300 per USD).

Sumber kekayaan: L'Oréal

Negara: Prancis

2. Alice Walton

Kekayaan bersih: USD65,3 miliar atau setara Rp933.79 triliun (kurs Rp14.300 per USD).

Sumber kekayaan: Walmart

Negara: AS

3. Julia Koch

Kekayaan bersih: USD60 miliar atau setara Rp858 triliun (kurs Rp14.300 per USD).

Sumber kekayaan: Koch Industries

Negara: AS

4. MacKenzie Scott

Kekayaan bersih: USD43,6 miliar atau setara Rp623.48 triliun (kurs Rp14.300 per USD).

Sumber kekayaan: Amazon

Negara: AS

5. Jacqueline Mars

Kekayaan bersih: USD31,7 miliar atau setara Rp453.31 triliun (kurs Rp14.300 per USD).

Sumber kekayaan: Permen, makanan hewan peliharaan

Negara: AS

6. Gina Rinehart

Kekayaan bersih: USD30,2 miliar atau setara Rp431.86 triliun (kurs Rp14.300 per USD).

Sumber kekayaan: Pertambangan

Negara: Australia

7. Miriam Adelson

Kekayaan bersih: USD27,5 miliar atau setara Rp393.25 triliun (kurs Rp14.300 per USD).

Sumber kekayaan: Kasino

Negara: AS

8. Susanne Klatten

Kekayaan bersih: USD24,3 miliar atau setara Rp347.49 triliun (kurs Rp14.300 per USD).

Sumber kekayaan: BMW, obat-obatan

Negara: Jerman

9. Iris Fontbona

Kekayaan bersih: USD22,8 miliar atau setara Rp326 triliun (kurs Rp14.300 per USD).

Sumber kekayaan: Pertambangan

Negara: Chili

10. Abigail Johnson

Kekayaan bersih: USD21,2 miliar atau setara Rp303.16 triliun (kurs Rp14.300 per USD).

Sumber kekayaan: pengelolaan uang

Negara: AS

1
3

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Daftar 10 Orang Terkaya 2022 yang Tajir karena Teknologi, Jeff Bezos Juaranya

Daftar 10 Orang Terkaya 2022 yang Tajir karena Teknologi, Jeff Bezos Juaranya

Mengenal Lee Kang Hyung Mantan Bos Samsung Jadi Mualaf, Berawal dari Mimpi

Mengenal Lee Kang Hyung Mantan Bos Samsung Jadi Mualaf, Berawal dari Mimpi

Terungkap Siti Khadijah Jadi Investor Pertama Nabi Muhammad SAW

Terungkap Siti Khadijah Jadi Investor Pertama Nabi Muhammad SAW

Deretan OKB yang Masuk Daftar Orang Terkaya Dunia 2022, Ada Rihanna Berharta Rp24,3 Triliun

Deretan OKB yang Masuk Daftar Orang Terkaya Dunia 2022, Ada Rihanna Berharta Rp24,3 Triliun

Ini 10 Orang Terkaya di China 2022, Bos Air Minum Tak Terkalahkan

Ini 10 Orang Terkaya di China 2022, Bos Air Minum Tak Terkalahkan

Daftar 12 Orang Terkaya Termuda di Dunia 2022, Ada Remaja 19 Tahun Berharta Rp34 Triliun

Daftar 12 Orang Terkaya Termuda di Dunia 2022, Ada Remaja 19 Tahun Berharta Rp34 Triliun

Harta Kekayaan Orang Terkaya di Dunia 2022 Tembus Rp181 Ribu Triliun, Turun akibat Pandemi hingga Perang

Harta Kekayaan Orang Terkaya di Dunia 2022 Tembus Rp181 Ribu Triliun, Turun akibat Pandemi hingga Perang

Usai Borong Saham, Elon Musk Jadi Direksi Twitter?

Usai Borong Saham, Elon Musk Jadi Direksi Twitter?

Cari Berita Lain Di Sini