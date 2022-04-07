JAKARTA – Daftar 10 wanita terkaya di dunia 2022 telah dirilis Forbes.
Ada 327 wanita yang memasuki daftar tersebut pada tahun ini.
Secara keseluruhan, 327 wanita ini memiliki kekayaan senilai USD1,56 triliun. Diketahui, jumlah tersebut naik dibandingkan tahun lalu yakni senilai USD1,53 triliun.
Adapun Amerikat Serikat (AS) memiliki jumlah miliarder wanita tertinggi di dunia, dengan 90 miliarder.
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Kemudian diikuti oleh China dengan 63 miliarder, termasuk 11 dari Hong Kong. Lalu, di posisi ketiga yakni Jerman dengan 35 miliarder.
Berikut daftar 10 wanita terkaya di dunia 2022 melansir Forbes, Kamis (7/4/2022):
1. Francoise Bettencourt Meyers
Kekayaan bersih: USD74,8 miliar atau setara Rp1.069 triliun (kurs Rp14.300 per USD).
Sumber kekayaan: L'Oréal
Negara: Prancis
2. Alice Walton
Kekayaan bersih: USD65,3 miliar atau setara Rp933.79 triliun (kurs Rp14.300 per USD).
Sumber kekayaan: Walmart
Negara: AS
3. Julia Koch
Kekayaan bersih: USD60 miliar atau setara Rp858 triliun (kurs Rp14.300 per USD).
Sumber kekayaan: Koch Industries
Negara: AS