JAKARTA - Pria 38 ini mampu mengantongi pendapatan USD160.000 atau setara Rp2,2 miliar per bulan (kurs Rp14.300 per USD) dengan kerja hanya 5 jam dalam seminggu. Siapa dia?

Dia adalah Pendiri The Recording Revolution Graham Cochrane. Sebelum sukses seperti ini, Cochrane sempat kehilangan pekerjaannya.

Latar belakang Cochrane memang menyukai musik dan bercita-cita menjadi musisi. Sebelumnya dia bekerja sebagai teknisi audio sambil mengembangkan bisnis sebagai produser musik lepas untuk artis indie.

"Tetapi pada tahun 2009, pada usia 26, saya kehilangan pekerjaan dan memutuskan untuk menjalankan bisnis produksi saya secara penuh waktu," katanya seperti dilansir CNBC, Jakarta, Jumat (8/4/2022).

Saat masih bekerja, dirinya menghasilkan USD800 hingga USD1.000 per bulan, sementara istrinya mempunyai pendapatan USD500-1.000 per bulan sebagai fotografer.

"Selain dari penghasilan, kami hidup dari tabungan dan kupon makanan kami. Kami juga menjadi orang tua baru. Saat itulah tekanan keuangan benar-benar mulai muncul," katanya.

Dengan keadaan tersebut, dia memutuskan memulai bisnis blog musik yang dinamai The Recording Revolution pada akhir 2009. Hal ini dilakukan karena putus asa untuk menghasilkan lebih banyak uang. Dirinya pun berpikir online akan membantu mendapatkan lebih banyak klien.

Cochrane membutuhkan waktu yang panjang untuk mengubahnya menjadi bisnis yang menguntungkan. "Tapi pada 2022 saya menghasilkan lebih banyak uang dari bisnis online saya dibandingkan saya saat menjadi sebagai produser," katanya.

The Recording Revolution meraup USD40.000 per bulan yang membuat Cochrane juga menghasilkan pendapatan USD120.000 per bulan dalam penjualan kotor melalui bisnis pelatihan online yang mengajarkan kliennya apa yang dilakukan untuk membuat The Recording Revolution sukses.

Pada usia 38, Cochrane mengaku telah mencapai sesuatu yang luar biasa. "Di antara dua bisnis saya, sekarang saya bekerja hanya lima jam per minggu, dan saya dapat menghabiskan sisa waktu saya bersama keluarga," katanya.

Cochrane mengubah hasratnya menjadi bisnis saat memulai The Recording Revolution sebagai blog dan saluran YouTube untuk membagikan apa yang diketahui tentang musik dan menarik lebih banyak klien untuk bisnis produksi.

Pada awalnya, Cochrane memposting tiga blog di situs webnya dan satu video di YouTube per minggu. Cochrane membagikan petunjuk langkah demi langkah yang cepat untuk berbagai teknik perekaman dan pengeditan, bersama dengan ulasan produk dan wawancara dengan musisi dan produser.

Pada tahun pertama di YouTube, Cochrane melihat view hariannya melonjak dari sekitar 60 view per hari menjadi 2.000 per hari. Seiring bertambahnya jumlah penonton, Cochrane melihat peluang untuk memonetisasi konten miliknya.

"Awalnya, saya menghasilkan USD200 hingga USD1.000 per bulan melalui sponsor video dan pendapatan iklan. Untuk mendapatkan kesepakatan ini, saya membuat kit pers yang membagikan lalu lintas situs web dan demografi pembaca saya, dan mengirimkannya ke merek yang membuat produk yang diinginkan audiens saya. Dalam penjangkauan saya, saya menawarkan mereka tempat di video YouTube saya atau tempat iklan spanduk di blog saya," katanya.

Namun pada tahun 2010, Cochrane menemukan kunci untuk bisnis yang lebih menguntungkan yaitu membangun dan meluncurkan produk digital miliknya sendiri, seperti eBook atau kursus online yang mengajarkan keterampilan berharga yang dipelajari selama karier saya kepada orang-orang.

Pada bulan April 2010, Cochrane membuat dan menjual kursus online pertamanya yang mengajarkan pelanggan cara menggunakan perangkat lunak perekaman populer Pro Tools seharga USD45.

Cochrane mulai meningkatkan bisnis produksi pada tahun 2012. Hari ini, Cochrane menjual lusinan kursus online dan komunitas online khusus anggota melalui The Recording Revolution. Biayanya berkisar dari USD67 hingga USD397.

Dari Oktober 2018 hingga September 2019, Cochrane menghasilkan penjualan sebesar USD1 juta dan pada tahun 2021 setelah berhenti memproduksi konten sehari-hari, The Recording Revolution menghasilkan sekitar USD40.000 per bulan.

"Bisnis kedua saya, yang mengajarkan orang cara memonetisasi pengetahuan dan hasrat mereka seperti yang saya lakukan pada 2018. Selama enam bulan terakhir, saya telah menghasilkan USD120.000 per bulan dalam pendapatan pasif dari kursus online," katanya.

Saat ini, sekitar 2.800 pemilik bisnis menggunakan produk pelatihan Cochrane. Tujuannya adalah untuk membantu mereka mengembangkan bisnis online sambil bekerja dengan waktu yang lebih sedikit.