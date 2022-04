JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank sebagai unit usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang berada di bawah naungan MNC Group memborong tujuh penghargaan dalam ajang 11th Infobank-Isentia Digital Brand Awards 2022 yang berlangsung pada Kamis (7/4/2021) di Hotel Shangri-la.

Salah satu penghargaan yang dibawa pulang adalah Best Overall Bank Digital. Penghargaan ini diberikan karena MNC Bank memiliki nilai indeks tertinggi dalam survei majalah tersebut. Ajang penghargaan tersebut dihadiri oleh Presiden Direktur MNC Bank Mahdan dan Direktur Digital Bisnis MNC Bank Teddy Tee.

Keberhasilan MNC Bank dalam survei tersebut tercermin dari beberapa langkah progresif yang diambil selama 2021. Bank yang identik dengan warna emas ini menunjukkan langkah-langkah yang luar biasa untuk mengokohkan posisi MotionBanking sebagai layanan digital perbankan terbaik di Indonesia.

Diluncurkan pada Juni 2021, saat ini MotionBanking sudah memiliki fitur yang mendekatkan nasabah dengan bank antara lain pembukaan rekening secara online/digital onboarding, transfer, pembayaran tagihan, login biometrik, top up e-wallet, pembayaran kartu kredit hingga pengajuan cicilan tetap kartu kredit. Berkat pengunaan teknologi yang maksimal pengguna MotionBanking kini telah mencapai jumlah pengguna yang signifikan di akhir 2021.

“MNC Bank berkomitmen untuk berkolaborasi dengan banyak pihak untuk memberikan akses perbankan kepada masyarakat luas dengan pendekatan inovatif yang kami miliki dalam bidang perbankan," ujar Mahdan.

Selain mendapat penghargaan Best Overall Bank Digital, MNC Bank juga mendapatkan penghargaan peringkat satu di kategori Bank Umum Konvensional KBMI I, Bank Digital KBMI I, Deposito Bank Umum Konvensional, Tabungan Bank Umum Konvensional, Kartu Kredit Bank Umum Konvensional dan Mobile Banking Bank Umum Konvensional.

Ini menjadi penghargaan terbaru yang diraih MNC Bank selama 2022. Sebelumnya MNC Bank mendapat penghargaan The Best IT for Public Company untuk kategori bank yang diselenggarakan oleh majalah Economic Review, Ideku Group dan Indonesia – Asia Institute.

“MotionBanking akan menjadi sebuah aplikasi terdepan yang memanfaatkan pendekatan artificial intellegence (AI) untuk menciptakan customer experience yang personal dan banyak fitur unggulan,” ujar Teddy.

Keberhasilan ini juga didukung oleh kinerja dari beberapa produk dan program unggulan seperti Tabungan Dahsyat yang berhasil meningkatkan dana murah MNC Bank secara signifikan selama tahun 2021. Penyaluran kredit juga meningkat dengan pesat. Meskipun demikian, penyaluran kredit ini juga tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

