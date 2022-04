JAKARTA – Gaji buzzer di Indonesia akan diulas dalam artikel ini. Adapun istilah buzzer sudah tidak asing di dunia maya.

Di mana, buzzer menjadi salah satu profesi baru yang muncul begitu masif di tengah perkembangan dunia digital.

Buzzer di Indonesia sendiri mayoritas menggunakan langkah disinformasi.

Lalu, buzzer juga memanfaatkan media yang dimanipulasi untuk memperkuat konten.

Kemudian, gaji buzzer di Indonesia pernah menjadi perbincangan. Lantas, berapa gaji buzzer di Indonesia?

Berdasarkan catatan Okezone, Selasa (12/4/2022), buzzer menerima gaji dengan nominal yang berbeda-beda.

Biasanya buzzer diperkirakan meraup penghasilan Rp50 juta sampai Rp100 juta yang ditentukan oleh besar dan kecilnya sebuah isu.

Sedangkan, untuk yang ingin menyewa buzzer bisa menyiapkan dana sebesar Rp1 juta sampai Rp50 juta.

Disebut kalau kegiatan buzzer ini ada yang dilakukan oleh robot dan manusia.

Sebagai informasi dari Riset The Global Disinformation Order 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation yang dilakukan yang dilakukan University of Oxford pada 2019, tercatat bahwa Indonesia masuk sebagai salah satu negara di dunia yang menggunakan jasa buzzer.