JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan kepada sejumlah negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang baik.

Dia menuturkan seringkali Indonesia dianggap remeh bahkan tak dianggap yang tak memiliki keunggulan dan kehebatan oleh negara lain.

“Kadang-kadang mereka (negara lain) tak menganggap kita ini. Kita dianggap negara tak jelas. Makanya kalau saya ngomong di media itu banana republik itu betul,” kata Menko Luhut saat mengisi kuliah umum di Kawasan Balai Sidang Universitas Indonesia. Selasa (12/4/2022).

Menko Luhut mengeaskan kepada sejumlah negara bahwa Pemerintah terus gencar melakukan sebuah inovasi dan perbaikan dan berharap indonesia bisa berubah menjadi negara maju.

“Saya bilang, hey We are not banana republic (republik pisang) kita adalah negara yang baik (we are a great country) lihat data ekonomi itu saya tunjukan data-data kepada mereka,” ujarnya.

“Come on tell me negara mana lagi yang baik kaya kita dengan jumlah penduduk sebanyak 280 juta jiwa,” tambahnya.

Luhut menilai Jelang perhelatan Presidensi G-20 di Indonesia, tentunya Indonesia harus memainkan peran penting dalam perkembangan ekonomi dunia. “Dalam mengatasi pandemi COVID-19, Indonesia telah menunjukkan bahwa kita dapat menyelesaikan masalah yang paling kompleks selama kita bekerja sama dan menggunakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan data sebagai dasar kebijakan,” tandasnya.