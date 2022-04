JAKARTA - Perusahaan BUMN membuka lowongan besar-besaran selama bulan April 2022. Tentu ini menjadi kabar baik bagi Job Seeker yang tengah mencari lowongan kerja.

Lowongan ini disediakan melalui Program Rekrutmen Bersama BUMN 2022. Bagi Job Seeker yang berminat, pendaftaran sudah dibuka sejak 14 April dan akan ditutup 25 April 2022 mendatang. Cara daftarnya pun mudah, yakni melalui website https://rekrutmenbersama.fhcibumn.id.

Membahas soal lowongan BUMN, Job Seeker sudah tahu belum besaran gaji perusahaan-perusahaan plat merah itu? Dilansir dari berbagai sumber, berikut perkiraan besaran gaji sejumlah perusahaan BUMN:

1.Pertamina

Siapa yang tak kenal perusahaan ini. Perusahaan yang bergerak dibidang bahan bakar minyak itu memiliki sejumlah posisi yang bisa ditempati oleh Job Seeker. Besaran gaji tiap posisi pun beragam. Contohnya saja posisi site engineer. Karyawan di posisi ini akan menerima gaji di kisaran Rp 30 juta-Rp 33 juta per bulan sedangkan untuk level engineer saja bergaji Rp 19 juta-Rp 21 juta per bulan.

Kemudian, untuk gaji petugas SPBU berada di kisaran Rp 1,9 juta sampai Rp 5,1 juta per bulan. Sementara, untuk posisi manager digaji Rp 15 juta-Rp 16 juta per bulan dan untuk posisi staf sebesar Rp 5 juta-Rp 6 juta per bulan.

2.Telkom

Nah, untuk perusahaan yang begerak bidang telekomunikasi ini, gaji untuk posisi product manager bisa tembus Rp 88 juta-Rp 94 juta per bulan. Sedangkan untuk strategic investment manager sebesar Rp 58 juta-Rp 62 juta per bulan. Fantastis bukan?

Sedangkan untuk level senior manager gaji yang diberikan kisaran Rp 39 juta hingga 43 juta per bulan. Nah, kalau untuk level staf, gaji per bulannya yang diterima sebesar Rp 8 juta. 3. Bank Mandiri Karyawan Bank Mandiri dalam periode yang sama untuk level area branch manager menerima gaji sebesar Rp 68 juta-Rp 74 juta per bulan. Sedangkan untuk level manager akan menerima sebesar Rp 27 juta-Rp 30 juta per bulannya. Sementara, untuk jabatan internal auditor akan menerima kisaran Rp 10 juta-Rp 11 juta per bulan, sedangkan untuk level staf digaji Rp 10 juta per bulannya. Jika Job Seeker di posisi frontliner di bank BUMN ini akan digaji dikisaran Rp 3 juta-Rp 4 juta per bulan. Demikian perkiraan gaji di sejumlah perusahaan BUMN. Berminat bergabung? Silakan daftar ya karena jumlahnya terbatas. Semoga beruntung!