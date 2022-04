JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk menjelaskan soal video kepadatan lalu lintas menjelang arus mudik Lebaran yang beredar pada 27 Maret 2022 atau sebelum bulan Ramadan.

"Terkait dengan video yang beredar luas hari ini dan dipersepsikan sebagai kepadatan lalu lintas jalan tol pada akhir pekan ini jelang musim mudik lebaran 2022. Kami sampaikan bahwa video tersebut diambil di Jalan Tol Jagorawi Km 34 arah Jakarta pada 27 Maret 2022 (sebelum bulan puasa)," ujar Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Dwimawan Heru Santoso, dikutip dari Antara, Senin (25/4/2022).

Okezone pun merangkum fakta-fakta terkait beredarnya video kemacetan jelang Lebaran dan penjelasan lengkap Jasa Marga:

1. Penjelasan Jasa Maga soal Kemacetan Tol

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Dwimawan Heru Santoso mengatakan, pada saat itu terjadi kepadatan lalin arah Jakarta yang merupakan imbas dari lalu lintas one way dari wilayah Puncak menuju ke arah Jakarta.

Hal tersebut berdampak pada sejumlah jalan tol yang terintegrasi dengan Tol Jagorawi, di antaranya Tol JORR yang terintegrasi dengan jalan Tol Jakarta-Cikampek.

2. Jasa Marga Urai Kemacetan

"Untuk mencairkan kepadatan tersebut, berdasarkan diskresi kepolisian, saat itu Jasa Marga memberlakukan contraflow di jalan Tol Jagorawi mulai dari Km 17 sampai dengan Km 8 (Cimanggis hingga Pasar Rebo)," kata Heru.

3. Bukan Macet karena Arus Mudik "Terkait dengan video yang beredar luas hari ini dan dipersepsikan sebagai kepadatan lalu lintas jalan tol pada akhir pekan ini jelang musim mudik lebaran 2022. Kami sampaikan bahwa video tersebut diambil di Jalan Tol Jagorawi Km 34 arah Jakarta pada 27 Maret 2022 (sebelum bulan puasa)," ujar Heru. 4. Update Jumlah Pemudik PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 312.755 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek hingga H-9 Hari Raya Idul Fitri 1443 H/2022 yang jatuh pada 23 April 2022. Dwimawan Heru Santoso mengatakan bahwa total volume lalin yang meninggalkan wilayah Jabotabek ini turun 7,8% jika dibandingkan lalin normal periode November 2021 dengan total 339.205 kendaraan. Heru menambahkan angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas dari empat Gerbang Tol (GT) Barrier/Utama, yaitu GT Cikupa (arah Merak), GT Ciawi (arah Puncak), dan GT Cikampek Utama dan GT Kalihurip Utama (arah Trans Jawa dan Bandung).