JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bertemu Presiden World Bank, David Malpass di Amerika Serikat.

Selain bertemu pendiri Tesla Elon Musk, Menko Luhut telah mengunggah foto bersama sejumlah pengusaha ternama di Amerika Serikat seperti Special Envoy for Climate John Kerry, Secretary of Commerce Gina Raimondo, Secretary of Treasury Janet Yellen dan US Trade Representative Katherine Tai.

“Saya berkesempatan menemui Presiden World Bank, David Malpass. Kami berdiskusi tentang bagaimana kita harus terus bersinergi menghadapi momentum baru percepatan ekonomi tantangan global dari pandemi,” kata Menko Luhut dalam akun instagramnya, Kamis(28/4/2022).

Tak hanya itu Luhut tengah berdiakusi sejumlah isu tentang hal yang mendorong pada perubahan iklim di Indonesia hingga dunia serta sejumlah isu konflik global.

“Tentu yang hanya bisa selesai jika seluruh negara punya tujuan yang sama, yaitu memperbaiki tatanan global masyarakat dunia. Namun tujuan yang sama tidalah cukup, kita perlu bersatu dan mewujudkannya bersama-sama,” tambahnya.

Ke depan, Luhut berharap Setelah pertemuannya dengan sejumlah tokoh tersebut akan ada pertemuan tim teknis yang lebih mendetailkan rencana aksi beserta time tablenya. “Saya selalu percaya bahwa Indonesia mempunyai daya tarik tersendiri dan memiliki pintu yang terbuka luas untuk menjalin kerjasama dengan negara manapun,” tandasnya.