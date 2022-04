JAKARTA – Harga daging sapi semakin mahal menjelang Hari Raya Idul Fitri 2022. Harga daging di pasar mencapai Rp160.000 per kilogram (Kg).

Salah seorang pedagang daging sapi Tomi mengatakan, bahwa mulai dari awal bulan Puasa harga daging terus naik.

“Sekarang Rp160.000, dari awal puasa itu Rp140.000” ungkap Tomi di Pasar Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (29/4/2022).

Tomi menambahkan, harga daging sapi masih akan terus mengalami kenaikan. Dia memperkirakan kenaikan akan mencapai harga Rp.180.000.

“Masih akan naik lagi, di angka Rp180.000,” ujarnya.

Berdasarkan informasi pangan Jakarta, harga daging sapi has (paha belakang) tercatat rata-rata Rp156.052 per kilogram. Sedangkan untuk daging sapi murni (semur) memiliki rata-rata harga Rp146.051 per kilogram.

Meski demikian, masyarakat masih saja ramai untuk berbelanja daging. Biasanya Tomi dalam sehari hanya menjual 20 sampai 30 kilogram daging saja, tetapi menjelang lebaran, ia bisa menjual 1 sampai 2 kwintal daging per hari. "Gak terlalu banyak, paling sekitar 20 sampai 30 kilo. Lebaran begini sekarang karena dagingnya gak ada ya, harganya selangit saya gak berani ambil banyak, terbatas paling per hari sekwintal dua kwintal paling" ungkap Tomi.