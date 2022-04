JAKARTA - Program Tol Laut dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengangkut pasokan dari Badan Pangan Nasional bersama Kementerian BUMN melalui BUMN Holding Pangan ID FOOD dan PTPN Group.

Untuk produk yang dikirimkan berupa pasokan gula dan minyak goreng curah dari Belawan ke Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt Mugen Sartoto mengatakan Tol Laut menjadi pilihan solusi pemerataan pasokan pangan di wilayah Indonesia Timur tersebut.

"Pengiriman khusus minyak goreng dan gula pasir telah dilakukan pada 28 April 2022," ujar Capt Mugen melalui keterangan yang diterima, Sabtu (30/4/2022).

Dia menyebut hal ini untuk membantu Indonesia Bagian Timur terbebas dari permasalahan kelangkaan barang disparitas harga, maka diperlukan pelayaran yang berkesinambungan, tetap dan teratur melalui penyelenggaraan angkutan barang.

"Tol Laut ini keberadaannya dapat menjadi kunci permasalahan tersebut," katanya.

Dia berharap ke depannya sinergi seperti ini akan terus dilakukan.

"Agar manfaat yang dirasakan masyarakat semakin meningkat," harapnya.

Adapun Kepala Badan Pangan Nasional/NFA (National Food Agency) Arief Prasetyo Adi mengatakan langkah ini sebagai upaya ketersediaan pangan serta dalam rangka efisiensi biaya logistik pangan ke wilayah Indonesia Timur.

“Distribusi minyak goreng curah dan gula dengan optimalisasi fasilitas tol laut merupakan solusi untuk ketersediaan dan stabilisasi harga pangan khususnya di wilayah tertentu seperti Indonesia Timur yang umumnya masih terdapat kendala dalam logistik pangan disebabkan biaya atau ongkos logistik tinggi dan berdampak pada kenaikan harga pada produk ataupun komoditas pangan di wilayah tertentu," jelasnya.

Dia mengatakan ort to Port, Port to Door, Door to Door, jadi alur distribusi pangan melalui tol laut ini dari Pelabuhan ke Pelabuhan, setelah itu dari pelabuhan dikirim ke gudang, kemudian didistribusikan ke produsen dan disalurkan ke pedagang pasar.

"Dengan sinergi inilah, kita dapat merealisasikan kemudahan logistik pangan, apalagi komoditas minyak goreng dan gula saat ini menjadi perhatian pemerintah maupun masyarakat," ucapnya.

Lalu, Tenaga Ahli Menteri Perhubungan, Andre Mulpyana mengatakan sarana tol laut ini sangat efektif untuk distribusi pangan ke seluruh wilayah Indonesia, melalui fasilitas transportasi tol laut ini Kementerian Perhubungan turut mendukung keterjangkauan pangan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan.

"Keberangkatan muatan minyak goreng dan gula dengan menggunakan kapal MV.Asia Pratama berangkat tanggal 28 April 2022 estimasi tiba di Kupang tanggal 8 Mei 2022," bebernya.

Dilanjut dengan Mekanisme pendistribusiannya, ID FOOD Group telah bekerja sama dengan distributor lokal di Kupang NTT.

Sebagai informasi, pendistribusian minyak goreng dan gula ke sejumlah wilayah di Kupang NTT ini juga turut berkolaborasi dengan BUMN sektor lainnya seperti PT Pos Indonesia untuk tracking pengiriman Container via Truk ke lokasi dispensing, dan juga PT Pelindo sebagai operator pelabuhan.