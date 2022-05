JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) melaporkan bahwa penjualan tiket Kereta Api (KA) jarak jauh dari Jakarta telah terjual 100% menjelang Lebaran 2022

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan untuk keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen, penjualan tiket 100% berlangsung sejak 26 April sampai dengan 1 Mei atau H-6 s.d H-1 Lebaran.

“Pada periode tersebut terdapat rata-rata 21.140 pelanggan per hari dengan rata-rata 28 perjalanan KA per hari. Adapun penjualan tiket KA Jarak Jauh di Stasiun Gambir telah mencapai 100% pada 28 s.d 30 April atau H-4 s.d H-2 dengan rata-rata 17.233 pelanggan per hari serta terdapat 35 perjalanan KA per hari,” kata VP Public Relations KAI Joni Martinus kepada MNC PORTAL, Minggu (1/5/2022).

Sementara, pada keberangkatan H-1 kemarin di Stasiun Gambir, pantauan sampai dengan 30 April pukul 07.00 okupansinya juga telah mencapai 99%.

“Untuk tiket untuk masa pra lebaran dari Jakarta memang sudah cukup banyak terjual. Meski demikian, tiket untuk perjalanan pasca lebaran dari Jakarta ke berbagai daerah masih cukup banyak tersedia,” tambahnya.

Misalnya untuk keberangkatan 4 sampai dengan 13 Mei, okupansinya masih 34%. Masyarakat dapat segera melakukan pemesanan tiket tersebut di KAI Access, web KAI, atau seluruh channel resmi penjualan tiket KAI lainnya.

Secara umum, okupansi KA Jarak Jauh untuk ke berbagai daerah pada 28 s.d 30 April atau H-4 s.d H-2 telah terjual sebanyak 99% dengan total pelanggan yaitu 361.631 pelanggan.

Adapun rinciannya adalah volume pelanggan KA Jarak Jauh pada H-4 yaitu 114.837 pelanggan (96% okupansi), H-3 sebanyak 126.398 pelanggan (104% okupansi), dan H-2 sebanyak 120.396 pelanggan (99% okupansi). “Sejauh ini volume tertinggi pada masa pra Lebaran adalah keberangkatan 29 April atau H-3 Lebaran dengan volume 126.398 pelanggan atau okupansi 104% dikarenakan adanya penumpang dinamis. Adapun rute-rute favoritnya yaitu dari Jakarta ke Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, dan lainnya,” pungkas Joni.