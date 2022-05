JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir ikut memperingati terbentuknya Star Wars. Star Wars Day biasa diperingati pada 4 Mei.

Menjadi salah satu film fantasi fiksi-ilmiah yang menginspirasikan Erick Thohir. Dirinya mengaku memulai bisnis pertama kali dengan menjual biji karet ke anak tetangga.

Quotes dari Yoda, the Jedi Master, kata Erick memberi inspirasi yang cukup kuat dan mendorongnya merambah ke dunia usaha dengan menjual biji karet.

"Do or on nat there is no try, menginspirasi saya dalam memulai bisnis pertama. Sampai waktu kecil saya nekat saya jualan biji karet ke anak tetangga," ungkap Erick melalui akun Instagramnya dikutip Kamis (5/5/2022).

Lahir di era 1970, Erick mengaku, cukup akrab dengan franchise film fantasi fiksi-ilmiah yang membawa para penonton ke galaksi nun jauh di sana itu. Mulai dari A New Hope, The Empire Strikes Back, hingga Return of the Jedi.

"Sebagai anak yang lahir tahun 70-an, tak bisa dipungkiri saya tumbuh besar ditemani franchise Star Wars," kata dia.

Di lain sisi, per 4 Mei setiap tahunnya dirayakan sebagai hari nonformal bagi para penggemar Star Wars . Dalam momen yang kerap disebut Star Wars Day ini, para penggemar tak lupa menyaksikan deretan film Star Wars favoritnya

4 Mei sendiri dipilih sebagai hari perayaan Star Wars lantaran penyebutannya dalam bahasa Inggris, May the 4th. Lantas, penyebutan itu diselipkan ke dalam ucapan salam khas karakter Star Wars, may the force be with you "Thank you, Yoda! Biji karetnya laku keras. Happy Star Wars Day!! Fans Star Wars mana suaranya?," tutur Mantan Bos Inter Milan itu.