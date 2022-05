JAKARTA - Posko Angkutan Lebaran Terpadu Kemenhub 2022 mencatat penumpang angkutan umum di masa arus balik Lebaran untuk penyebaran pemudik masih tinggi.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mencatat, pergerakan penumpang angkutan umum pada angkutan lebaran tahun ini mencapaPeri 7.219.715 penumpang dengan toral angkutan tertinggi di angkutan penyebrangan.

“Hingga hari kemarin, total pergerakan penumpang angkutan umum pada angkutan lebaran tahun ini mencapai 7.219.715 penumpang,” jelas Adita Irawati.

Berikut fakta-fakta arus balik di perjalanan Darat, Udara, Laut hingga Tol yang dirangkum Okezone, Sabtu (7/5/2022):

1. Pergerakan Penumpang

Adapun Adita merinci Jumlah pergerakan penumpang secara kumulatif di masing-masing moda hingga hari kemarin, antara lain:

-Pergerakan penumpang angkutan penyeberangan masih yang tertinggi yaitu sebanyak 2.158.947 penumpang. Dengan pergerakan penumpang keberangkatan terpadat di 5 (lima) Pelabuhan Penyeberangan terpadat yakni: Merak, Bakauheni, Gilimanuk, Ketapang, dan Kariangau Balikpapan.

-Kemudian, angkutan udara sebanyak 1.792.948 penumpang. Dengan pergerakan penumpang keberangkatan terpadat di 5 (lima) Bandara yaitu, Soekarno Hatta, Sultan Hasanuddin (Makassar), Juanda (Surabaya), Ngurah Rai (Bali) dan Sepinggan (Balikpapan).

-Angkutan jalan (bus) sebanyak 1.415.000 penumpang. Dengan pergerakan penumpang keberangkatan terpadat di 5 (lima) terminal yakni: Kertonegoro Ngawi, Tirtonadi (Solo), Ir. Soekarno (Klaten), Giwangan (Yogyakarta), dan Purboyo (Madiun).

-Angkutan kereta api sebanyak 1.168.562 penumpang. Dengan pergerakan penumpang terpadat di 5 (lima) Daerah Operasi (Daop) yakni: Daop I Jakarta, Daop VIII Surabaya, Daop IV Semarang, Daop VI Yogyakarta, dan Daop II Bandung.

-Angkutan Laut sebanyak 684.258 penumpang. Dengan pergerakan penumpang keberangkatan terpadat di 5 (lima) pelabuhan yakni Gilimanuk, Batam, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Pinang, dan Balikpapan.

2. Kendaraan Besar Dialihkan

Kendaraan besar seperti truk logistik dari Pelabuhan Penyeberangan Ketapang di Banyuwangi akan dialihkan ke Pelabuhan Jangkar di Situbondo.

“Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan arus balik di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam rapat koordinasi di Posko Angkutan Lebaran.

3. Stok BBM Aman

Pertamina menerapkan kebijakan agar ketersediaan atau stok BBM di tangki tanam di SPBU minimal dalam posisi 80%. Hal ini guna menjamin ketersediaan BBM selama momen arus mudik dan arus balik Lebaran.

"Stok SPBU telah dijaga minimal 80% kapasitas tangki timbun. Dan kami juga sudah siapkan SPBU kantong, yakni mobil tangki yang sudah terisis BBM yang siaga jika dibutuhkan," kata Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina sekaligus Ketua Satuan Tugas Ramadan dan Idulfitri (Satgas Rafi) Pertamina 2022, Mulyono.

4. 135 Ribu Orang Padati Bandara Soekarno Hatta

Puncak arus balik mudik Lebaran yang diperkirakan pada hari ini, diprediksi akan ada 135 ribu pergerakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta. Adapun puncak arus balik diperkirakan terjadi pada tanggal 7 hingga 9 Mei 2022.

"Kurang lebih ada 135 ribu pergerakan penumpang pada arus balik mudik nanti, dengan puncaknya tanggal 7, 8 dan 9 Mei 2022," ujar Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin.

PT Angkasa Pura II juga sudah mengantisipasi adanya penumpukan penumpang yang mungkin terjadi pada puncak arus balik nanti. Penumpukan penumpang diperkirakan terjadi di area keluar bagasi, dan juga di area penjemputan.

5. 39.300 Pemudik dengan Kereta Api Kembali ke Jakarta

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memproyeksikan puncak arus balik Lebaran terjadi mulai hari ini sampai 8 Mei 2022. Diprediksi 39.300 pemudik kembali ke Jakarta hari ini.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasional 1 Jakarta mencatat, data kedatangan pemudik melalui Stasiun Pasar Senen sebanyak 39.300 pemudik.

“Kami mencatatkan, untuk Jumat 6 Mei 2022 (hari ini) terdapat sekitar 39.300 penumpang yang datang di area daop 1 Jakarta,” kata Kahumas Daop 1 Eva Chairunisa.

Sementara itu, pada kurun waktu 22 April hingga 6 Mei 2022 sebanyak 485.200 tiket terjual untuk keberangkatan dari Daop 1 Jakarta.

“Adapun relasi yang banyak dipilih pengguna di antaranya tujuan Yogyakarta, Solo, Kutoarjo, Purwokerto, Kebumen, Tegal, Semarang, Surabaya, Malang, Cirebon, dan Bandung,” tambahnya.

6. Kuota 3.040 Angkutan Motor Gratis

Program pengiriman Motor Gratis (Motis) 2022 masih tersedia. Pemudik yang akan balik ke Jabodetabek bisa memanfaatkan layanan pada masa arus balik Lebaran 2022.

Direktur Utama KAI Logistik TLN Ahmad Malik Syah mencatat, selama periode arus mudik pada 26–30 April 2022, KAI Logistik telah mengangkut sejumlah 1.284 motor yang dikirimkan ke berbagai kota baik pada lintas utara maupun lintas selatan.

“Pada hari ini, periode arus balik telah dimulai dan akan berlangsung hingga 9 Mei 2022 mendatang dengan sisa kuota pengiriman yang tersedia sejumlah 3.040 motor,” kata Ahmad Malik Syah.

Adapun Pendaftaran telah dibuka sejak 20 April 2022 baik melalui online di http://bit.ly/motis2022 maupun pendaftaran secara langsung di stasiun-stasiun yang melayani program.

7. Pemudik dari Pelabuhan Merak Bisa ke Jakarta Naik KRL

Pemudik yang berlabuh di Pelabuhan Merak bisa menggunakan moda transportasi kereta api jika hendak kembali ke Jakarta. Hal ini pun menjadi opsi untuk mempercepat arus balik Lebaran 2022.

Menurut Direktur Keselamatan dan Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Edi Nursalam, moda angkutan kereta bisa menjadi opsi bagi para pemudik karena harganya ramah dikantong. Masyarakat yang hendak kembali ke Jakarta bisa menggunakan kereta dari Stasiun Merak, melanjutkan dengan KRL di Stasiun Rangkasbitung.

8. Ada 389.812 Penumpang Diprediksi Kembali ke Jakarta

PT Kereta Api Indonesia (Persero) memprediksi penumpang kereta api pada masa arus balik 6-8 Mei 2022 mencapai 389.812 orang. Adapun rata-rata penumpang per hari sebanhak 129.937 pelanggan per hari dengan okupansi 106% dikarenakan adanya penumpang dinamis.

“Volume pelanggan kereta api jarak jauh pada arus balik tanggal 6 hingga 8 Mei 2022 mencapai 389.812 penumpang,” kata VP Public Relations KAI Joni Martinus.

9. Ini Rute Alternatif Perjalanan dari Jakarta ke Bandung dan Semarang

Jasa Marga (Persero) Tbk mendukung rekayasa lalu lintas one way yang diberlakukan di jalan tol Jasa Marga Group. Langkah ini untuk mendukung pelayanan arus balik Hari Raya Idul Fitri 2022.

Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Dirjen Perhubungan Darat, Kakorlantas Polri dan Dirjen Bina Marga sejak 13 April 2022 tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan Selama Angkutan Lebaran 2022, rekayasa lalu lintas one way akan diberlakukan pada 6-8 Mei 2022.

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga, Dwimawan Heru meminta pengguna jalan dari arah Jakarta yang menuju Bandung dan Semarang untuk mengantisipasi rekayasa lalu lintas one way dengan merencanakan rute perjalanan ke Semarang dan Bandung, melalui jalan non tol.

10. Menhub Tinjau Rekayasa Lalu Lintas di Gerbang Tol Kalikangkung

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut rekayasa lalu lintas puncak arus balik Lebaran mulai diterapkan pada pukul 14.00 WIB hari ini, Jumat 6 - 8 Mei 2022 mendatang dari Gerbang Tol Kalikangkung KM 414 sampai ke Jakarta.

Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau penanganan arus balik di Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah.

“Dalam rangka mencegah kemacetan di masa arus balik, telah disepakati untuk dilakukan rekayasa lalu lintas yang dimulai hari ini pukul 14.00 WIB sampai dengan Senin (9/5/2022) mendatang,” kata Menhub.