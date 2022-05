JAKARTA - Momen Lebaran 2022 menjadi momentum dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

Hal itu dikarenakan tingkat konsumtif di masyarakat lebih tinggi dibandingkan pada hari biasanya.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto mendorong pemerintah untuk membuat momentum selanjutnya guna menjaga daya beli tetap stabil pasca Lebaran.

"Saat ini momen event pertunjukan seni dan olahraga dapat mendorong masyarakat menjaga daya beli masyarakat tetap stabil," Ujar Wakil Direktur Development of Economics and Finance Eko Listiyanto dalam Market Review IDX Channel, Senin (9/5/2022).

 BACA JUGA:BLT hingga Bansos Cair, Jokowi: Daya Beli Masyarakat Membaik

Menurutnya, event pertunjukan seni dan olahraga dapat mendorong masyarakat bermobilitas dan berinteraksi.

Kegiatan secaman ini dapat mendorong konsumsi masyarakat lebih tinggi. "Ketika masyarakat kembali bermobilitas dan berinteraksi, maka kegiatan perekonomian berjalan lancar," katanya. Â BACA JUGA:Harga BBM Pertamina Naik, Berdampak Daya Beli Masyarakat? Selain event pertunjukan seni dan olahraga, dia juga mendorong pemerintah untuk lebih meningkatkan promosi wisata dan memberikan izin mobilitas bagi masyarakat. "Salah satu yang paling terdampak dari pandemi kan pariwisata, nah jika masyarakat kembali diijinkan untuk mobilitas dan berinteraksi lagi, saya rasa ini akan segera bangkit," ungkapnya.