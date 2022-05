JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menilai arus mudik Lebaran 1433 Hijirah menjadi moment yang berhasil dikendalikan. Namun demikian, dirinya mengingatkan seluruh masyarakat untuk tidak jumawa dan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

“Ya sukses bisa kita bilang, hati-hati juga tetap diperhatikan. Kita tidak bisa jumawa dengan ini, anything could be happen seperti Amerika kasusnya bisa tinggi tiba-tiba 100 ribu kasus per hari ,” kata Luhut dalam evaluasi PPKM, Senin (9/5/2022).

Menko Luhut menegaskan, relaksasi aturan PPKM akan terus Dipermudah dan dilonggarkan, dengan tetap terus mengikuti standar protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Jadi kemarin saya baru pulang dari Amerika telah rame-rame kita kena omicron di sana yah,” tambahnya.

“Saya juga menyampaikan bahwa berdasarkan level asesmen yang dilakukan oleh Pemerintah hingga 7 Mei 2022, tidak ada Kabupaten/Kota yang berada di Level 4," ujarnya.

Luhut mengatakan, hanya Kabupaten Pamekasan yang masih berada di Level 3 akibat Level vaksinasi yang tidak memadai.

“Terkait detail keputusan ini akan dituangkan dalam Inmendagri yang akan keluar dalam waktu dekat ini,” tambahnya. Pemerintah akan terus menjaga momentum baik ini, dan belum sepenuhnya puas dengan capaian di atas, untuk itu Pemerintah akan terus bekerja menuntaskan pandemi ini. “Segala langkah strategis yang akan diambil dan sudah diberlakukan tentunya tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian,” pungkasnya.