JAKARTA – Indeks dolar AS mencapai level tertinggi baru 20 tahun pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB). Dolar menguat karena sentimen penghindaran risiko yang sebagian berasal dari kekhawatiran atas kemampuan Federal Reserve untuk memerangi inflasi yang tinggi mendorong daya tarik safe-haven greenback.

Dolar telah meningkat selama lima minggu berturut-turut karena imbal hasil obligasi pemerintah AS telah naik di tengah ekspektasi The Fed akan agresif dalam mencoba menekan inflasi.

Pada Senin (9/5), Presiden Fed Minneapolis Neel Kashkari mengatakan bank sentral AS mungkin tidak mendapatkan banyak bantuan dari pelonggaran rantai pasokan seperti yang diharapkan dalam membantu mendinginkan inflasi.

Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic mengatakan dia sudah melihat tanda-tanda memuncaknya tekanan pasokan dan itu akan memberi ruang bagi The Fed untuk menaikkan suku bunga setengah poin%tase untuk dua hingga tiga pertemuan kebijakan berikutnya, tetapi tidak ada yang lebih besar.

Juga berkontribusi pada nada defensif adalah perang yang sedang berlangsung di Ukraina dan kekhawatiran tentang meningkatnya kasus COVID-19 di China.

"Saat ini, sepertinya Anda memiliki tiga pendorong di sini yang akan terus memberikan dolar dengan pijakan yang kuat," kata Edward Moya, analis pasar senior di Oanda di New York.

"Ada keyakinan bahwa Anda tidak akan melihat salah satu faktor risiko utama teratasi, jelas tidak minggu ini, dan itu mungkin akan membuatnya rumit untuk mengakhiri kekuasaan dolar."

Indeks dolar turun 0,135% pada 103,630 setelah menyentuh 104,19, level tertinggi sejak Desember 2002, dengan euro naik 0,15% menjadi 1,0567 dolar.

The Fed pekan lalu menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin karena upaya untuk menurunkan inflasi tanpa memiringkan ekonomi ke dalam resesi, sementara laporan pekerjaan yang solid pada Jumat (6/5) memperkuat ekspektasi untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut. Investor akan melihat lebih banyak pembacaan inflasi akhir pekan ini dalam bentuk indeks harga konsumen dan harga produsen.

Imbal hasil pada sebagian besar obligasi pemerintah AS memangkas kenaikan awal untuk diperdagangkan lebih rendah pada Senin (9/5) karena pemburu harga murah masuk setelah imbal hasil obligasi 10-tahun mencapai tertinggi baru 3,5 tahun di 3,203% akibat kekhawatiran inflasi terus mengguncang pasar.

Pasar sepenuhnya memperkirakan kenaikan suku bunga setidaknya 50 basis poin oleh Fed pada pertemuan Juni, menurut Alat FedWatch CME Group.

Yen Jepang menguat 0,24% versus greenback di 130,28 per dolar, sementara sterling terakhir diperdagangkan di 1,2343 dolar, naik 0,05% hari ini.

Di pasar mata uang kripto, bitcoin terakhir jatuh 14,93% menjadi 30.679,52 dolar AS setelah turun menjadi 30.321 dolar AS, terendah sejak 21 Juli 2021. Sementara itu, ethereum terakhir turun 16,21% menjadi 2.266,33 dolar AS.