Mengungkap misteri kematian para crazy Rusia yang dilaporkan meninggal dunia sejak akhir Januari 2022. Setidaknya sekira lima crazy rich Rusia ini dilaporkan meninggal karena bunuh diri.

Sementara, tiga dari mereka diduga membunuh anggota keluarga mereka sebelum membunuh diri.

Empat dari orang yang meninggal dunia ini terkait dengan raksasa energi milik negara Rusia Gazprom atau salah satu anak perusahaannya.

Berikut daftar crazy rich Rusia yang meninggal dunia seperti dilansir CNN Internasional, Jakarta, Selasa (10/5/2020).

1. Leonid Shulman, The Head of Transportation at Gazprom Invest

Seorang pejabat eksekutif di Gazprom ditemukan tewas di pondoknya di desa Leninsky dekat Leningrad pada 30 Januari 2022, menurut media pemerintah Rusia RIA Novosti.

RIA melaporkan bahwa catatan bunuh diri ditemukan di tempat kejadian dan bahwa para penyelidik sedang menyelidiki kematian itu sebagai bunuh diri. Penyiar nasional Rusia RenTv telah mengidentifikasi pria itu sebagai Leonid Shulman, Kepala Transportasi di Gazprom Invest.

2. Alexander Tyulako, a Top Executive at Gazprom

Hanya sebulan setelah itu, pejabat eksekutif di Gazprom ditemukan tewas di desa yang sama. Alexander Tyulakov ditemukan tewas di garasinya pada 25 Februari.

Menurut Novaya Gazeta, sebuah surat kabar independen Rusia. Novaya Gazeta melaporkan dia meninggal karena bunuh diri.

3. Mikhail Watford Miliarder Rusia kelahiran Ukraina ditemukan tewas di rumahnya di Surrey, Inggris pada 28 Februari. Polisi Surrey mengatakan kepada CNN bahwa kematian sedang diselidiki yang mengatakan sidang akan diadakan pada 29 Juli. 4. Vasily Melnikov Pengusaha Rusia lainnya Vasily Melnikov ditemukan tewas bersama keluarganya di Nizhny Novgorod pada akhir Maret, menurut surat kabar Rusia Kommersant. Melnikov merupakan pemilik MedStom, sebuah perusahaan perlengkapan medis. Menurut Komite Investigasi Rusia, seorang pria berusia 43 tahun, istrinya, 41, dan dua anak berusia empat dan 10 ditemukan tewas ditikam pada 23 Maret. Komite Investigasi Rusia tidak menyebutkan nama Melnikov, tetapi usia korban tewas dan lokasi kejadian sesuai dengan laporan Kommersant. 5. Vladislav Avayev Dan awal bulan ini, dua lagi pengusaha Rusia tewas dalam insiden pembunuhan-bunuh diri. Vladislav Avayev, mantan wakil presiden Gazprombank ditemukan tewas bersama istri dan putrinya di apartemennya di Moskow pada 18 April, menurut kantor berita Rusia Tass. Mengutip sebuah sumber dalam penegakan hukum, Tass mengklaim pihak berwenang sedang menyelidiki kematian keluarga Avayev sebagai pembunuhan-bunuh diri. Yulia Ivanova, perwakilan dari Komite Investigasi untuk Moskow, dikutip oleh Tass mengatakan bahwa seorang kerabat menemukan mayat Avayevs setelah diberitahu oleh sopir keluarga dan pengasuh bahwa mereka tidak dapat menghubungi mereka melalui telepon atau masuk ke apartemen karena pintu ditutup dari dalam. Igor Volobuev yang merupakan mantan Wakil Presiden Gazprombank baru-baru ini meninggalkan Rusia ke Ukraina, mengatakan kepada CNN bahwa dia tidak percaya Avayev bunuh diri. "Pekerjaannya adalah berurusan dengan perbankan swasta, itu berarti berurusan dengan klien VIP. Dia bertanggung jawab atas sejumlah besar uang. Jadi, apakah dia bunuh diri? Saya rasa tidak. Saya pikir dia tahu sesuatu dan dia menimbulkan semacam risiko," kata Volobuev kepada CNN. 6. Sergey Protosenya Hanya sehari kemudian, pada 19 April, Sergey Protosenya, mantan eksekutif di produsen gas Novatek yang sebagian dimiliki oleh Gazprom ditemukan tewas di utara Barcelona. Mayat istri dan putrinya ditemukan di dekatnya, sumber resmi yang dekat dengan penyelidikan mengatakan kepada CNN pekan lalu. Protesenya, istri dan putrinya ditemukan di rumah mereka di Lloret de Mar, sebuah resor Mediterania dekat Barcelona. Jenazah kedua perempuan itu, yang menunjukkan tanda-tanda mengalami kekerasan, ditemukan di dalam rumah mewah keluarga tersebut, dan jasad Protosenya ditemukan di kebun di luar, menurut sumber tersebut. Kasus ini sedang diselidiki sebagai pembunuhan ganda dan bunuh diri berikutnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.