JAKARTA - Harta kekayaan Elon Musk turun USD31,4 miliar atau setara Rp455,3 triliun (kurs Rp14.500 per USD) dalam seminggu. Hal ini membuat harta kekayaan Elon Musk menjadi USD224,5 miliar atau setara Rp3.255,2 triliun.

Penurunan kekayaan Elon Musk ini disebabkan turunnya saham Tesla 15% sejak Jumat lalu. Hal ini membuat minggu yang buruk bagi Elon Musk.

Tercatat, Elon Musk kehilangan kekayaan USD15,7 miliar pada Rabu waktu setempat imbas turunnya saham Tesla 8%.

Saham Tesla turun 15% sejak Jumat lalu, menjadikannya minggu yang buruk bagi orang terkaya di dunia. Sementara, kapitalisasi pasar Tesla telah turun 15% pada minggu ini, jauh lebih banyak daripada penurunan saham-saham sektor teknologi 6% di indeks Nasdaq.

“Masalah pabrik Shanghai karena kebijakan nol Covid-19 di China telah menjadi hambatan besar pada saham Tesla," kata analis Wedbush Dan Ives seperti dilansir Forbes, Jakarta, Kamis (12/5/2022).

Ives menambahkan, penurunan saham teknologi sebagai risiko besar dengan melonjaknya inflasi dan kenaikan suku bunga, selera investor terhadap aset yang dianggap relatif spekulatif berkurang.

Namun, Elon Musk langsung meredakan kekhawatiran investor. Hal ini disampaikan saat berbicara di Future of the Car Summit Financial Times pada Selasa waktu setempat.

Mengutip percakapan yang menggembirakan yang dia lakukan dengan pemerintah China dalam beberapa hari terakhir soal pelonggaran lockdown di negara tersebut, namun ini masih membatasi pesanan baru Tesla dalam jangka pendek. "Kami sebenarnya mungkin akan membatasi itu, berhenti menerima pesanan untuk apa pun di luar periode waktu tertentu," kata Musk. Itu pasti mengecilkan hati investor Tesla yang sudah khawatir tentang gangguan yang ditimbulkan oleh pengambilalihan Twitter Musk senilai USD44 miliar. Pada KTT FT Selasa, kepala Tesla bersikeras bahwa dia yakin akan dapat menjual semua mobil yang dibuat. Namun menurut Wedbush's Ives, "Masalah gangguan Musk tetap berperan sebagai overhang pada saham,"