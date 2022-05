JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan komitmen meningkatkan kualitas investor Tanah Air melalui pilihan investasi di pasar modal, salah satunya melalui instrumen investasi reksa dana, MNC Sekuritas menggandeng KISI Asset Management dalam menggelar promo Mei Bertabur Hadiah (MERIAH).

Anda dapat memperoleh cashback Reksa Dana KISI Equity Fund senilai Rp250.000 dengan pembelian Reksa Dana KISI Equity Fund minimum Rp5.000.000 melalui aplikasi online trading MotionTrade. Promo ini berlaku untuk pembelian selama tanggal 17 Mei hingga 17 Juni 2022.Cashback berlaku untuk 50 investor pertama. Jangan lewatkan promo terbatas ini!

Sudah siap menjadi investor pasar modal? Nikmati kemudahan membuka rekening di aplikasi MotionTrade secara full online. Anda dapat memiliki produk investasi berupa saham maupun reksa dana melalui satu aplikasi saja. Anda juga berkesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari cashback pada promo ini. Simak informasi selengkapnya melalui link: bit.ly/promoKISIMT2!

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

