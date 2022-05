JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi memastikan akan meggelontorkan minyak goreng curah Rp14 ribu/liter ke 10.000 titik di seluruh wilayah Indonesia. Pendistribusian ini merupakan implementasi dari program Minyak Goreng (Migor) Rakyat.

"Migor Rakyat merupakan program penyediaan minyak goreng curah seharga Rp14.000 per liter yang bekerjasama dengan ID Food. Hal ini untuk ketersediaan dan keterjangkauan migor curah," terang Mendag saat mengunjungi salah satu mitra Warung Pangan di Jakarta, Selasa (17/5/2022).

"Program ini sudah berjalan di 1.200 titik. Kita akan mencapai 10.000 titik pada kesempatan pertama di seluruh wilayah Indonesia," ucapnya.

Lutfi menyebut, titik titik tersebut merupakan toko atau mitra warung pangan yang berada di dekat pasar rakyat dan padat penduduk. Pemilihan titik ini supaya masyarakat dapat dengan mudah memperoleh migor tersebut.

"Jadi kita akan menentukan titik pasarnya yang dekat dengan pasar rakyat. Jadi akan dipilih titik yang padat penduduknya. Akan kita datangi lokasi-lokasinya supaya bisa kita identifikasikan dan bisa mendapatkan program migor ini," terang Mendag.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Komersial ID Food Ardiansyah Chaniago mengatakan, pihaknya mendukung program pemerintah dalam ketersediaan dan keterjangkauan minyak goreng curah.

Ardiansyah menjelaskan, pembelian minyak goreng curah menggunakan aplikasi Warung Pangan dengan menunjukkan KTP.

Setiap konsumen dapat membeli minyak goreng curah 2 liter per hari per KTP. Hal ini didasari karena kebutuhan minyak goreng curah tidak lebih dari 2 liter per hari.

"Untuk harga jual minyak goreng curah dari ID Food mitra warung pangan adalah Rp 13.000 per liter, jadi toko tersebut mendapat keuntungan Rp 1.000 per liter," ucap Ardiansyah.