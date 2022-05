JAKARTA โ€“ Viral seorang pria mencari jodoh di Twitter, malah disenggol Ditjen Pajak. Hal ini dialami seorang pria bernama Erlangga Greschinov.

BACA JUGA:Penjelasan Unilever soal Video Viral PHK 65 Karyawan

โ€œTwitter please do your magic! Karena sudah lelah dibohongin dan dikhianati, aku memutuskan cari calon istri yang serius. Siapa tau jodohku datang dari Twitter. Kita bisa PDKT, jika dirasa cocok, aku bakal bilang ke orang tuamu. If you're interested, please catch me through DM,โ€ tulis akun Twitter @G*e*c*i*o*, dikutip Jumat (20/5/2022).

BACA JUGA:Penjelasan Unilever soal Video Viral PHK 65 Karyawan

Dalam cuitannya, pria itu menuliskan biodata singkat dirinya. Di mana, salah satunya yakni terkait penghasilannya per bulan.

Pada biodata tersebut, tertulis bahwa Erlangga Greschinov mempunyai penghasilan sebesar Rp70 juta โ€“ Rp100 juta per bulan. Diketahui, dia bekerja sebagai wiraswasta.

Hal ini pun menjadi viral di Twitter. Bahkan aksi cari jodoh tersebut menarik perhatian Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan. Di mana, akun Twitter Ditjen Pajak mencuit ulang unggahan Erlangga Greschinov dengan menambahkan emoji senyum bergambar hati.