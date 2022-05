JAKARTA -Â Menteri BUMN Erick Thohir mengucapkan selamat kepada anaknya bungsunya yakni Magisha Afryea Thohir atau biasa disapa Alia lulus SMA. Momen bahagia ini Erick bagikan dalam Instagram pribadinya.

"Alhamdulillah, Si Bungsu kesayangan sudah tamat SMA. Terima kasih Alia telah membuat Dad dan Mom bangga karena bisa mengantarkanmu selangkah lebih dekat menggapai cita-cita," ujar Erick Thohir dalam akun instagramnya, Minggu (22/5/2022).

Erick terlihat bahagia dengan momen kelulusan sekolah anaknya dengan membagikan video. Dalam video itu, Erick nampak memeluk anaknya dengan bahagia.

"Ini alia anak saya yang paling kecil baru saja lulus SMA," ujarnya.

Alia pun mengucap terima kasih atas sega yang telah diberikan kepadanya.

"Terima kasih pada daddy tersayang Alia, sama mama, abang-abang. thank you for your support. Alhamdulillah," ujar Alia.