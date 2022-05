JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'aruf Amin mengatakan industri halal memiliki peluang besar untuk berkembang pesat dan memasuki pasar global. Hal ini perlu dukungan dari semua pihak.

Misalnya, dari industri ritel modern. Wapres menyoroti banyaknya ritel modern yang menjual produk-produk dengan nama besar, namun masih sedikit ruang untuk produk-produk lokal produksi UMKM yang "mejeng" di sana.

"Saya harap, rak-rak ritel modern semakin dipenuhi produk-produk halal, tidak hanya berasal dari merk besar, tapi juga dari produk halal dari seluruh UMKM di Indonesia," ujar Wapres dalam peluncuran The State of The Global Economy Report, Selasa (24/5/2022).

Menurut dia, hal ini akan berdampak bagi baik semua pihak. Masyarakat akan lebih mudah mendapat produk halal berkualitas, di sisi lain, UMKM bisa bersaing dengan sehat karena memiliki eksposur sehingga bisa naik kelas.

Semakin berkembang UMKM, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk masuk pasar ekspor.

"Jadi, nanti UMKM tidak lagi kena stunting, tidak besar-besar, ini dibantu ritel modern," ujarnya.

Menurut laporan SGIE 2022, Indonesia meraih peringkat 4 Global Islamic Economy Indicator. Hal ini ditopang berbagai hal, salah satunya sektor halal unggulan. "Ke depan kita harus mampu meningkatkan produktivitas komoditas unggulan yang bernilai tambah dan berdaya saing untuk memenuhi pasar ekspor maupun substitusi impor," ungkap Wapres.