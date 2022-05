JAKARTA - Memasuki usia ke-22 tahun adalah sebuah usia yang cukup matang bagi perusahaan manajer investasi yang terpercaya dan berpengalaman di Indonesia. Sebagai perusahaan manajer investasi, MNC Asset Management (MNC AM) selalu berusaha konsisten memberikan yang terbaik dalam melayani nasabah.

Berisikan orang-orang yang sangat berpengalaman dalam pasar keuangan Indonesia, MNC AM berkomitmen dapat terus memberikan imbal hasil yang cukup baik bagi investor.

Mengusung tema “22 Years Growing Together” sudah begitu banyak tantangan yang dihadapi agar terus berkembang dan semakin besar sebagai perusahaan manajer investasi di Indonesia. Salah satu tantangannya adalah menambah literasi dan inklusi masyarakat tentang pasar keuangan.

Pada pelaksanaannya MNC AM juga membangun kerja sama yang baik dengan pihak-pihak terkait seperti OJK, IDX, APERD (Agen Penjual Reksa Dana), dan pengamat pasar keuangan Indonesia.

Berdasarkan data dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), tercatat jumlah investor reksa dana baru mencapai 6,54 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan total jumlah penduduk Indonesia, angka ini masih cukup kecil dengan cakupan dibawah 10 % dari total penduduk yang mencapai lebih dari 270 juta jiwa.

MNC AM selain terus berusaha menambah literasi dan inklusi pasar keuangan di masyarakat, MNC AM juga terus meningkatkan dan kemudahan pelayanan kepada para nasabah, seperti adanya cabang di Jakarta, Surabaya, Pekanbaru, dan Bandung. Selain itu guna memperluas jangkauan market kepada investor pemula, MNC AM juga turut bekerja sama dengan beberapa APERD besar di Indonesia, seperti Indopremier Sekuritas, Philips Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Mirae Sekuritas, MNC Sekuritas, Investamart, Bareksa, Ajaib dan Supermarket Reksa Dana.

Adaptif terhadap perkembangan teknologi, MNC AM juga sedang mengembangkan aplikasi untuk pembelian reksa dana secara online melalui MotionFunds. Para nasabah akan diberi kemudahan dalam transaksi reksa dana, seperti untuk subscription, switching, dan redemption. Saat ini nasabah sudah dapat melakukan transaksi melalui website www.motionfunds.id. Direktur Utama MNC AM Frery Kojongian dalam wawancaranya mengungkapkan,“Kami berharap di usia ke-22 tahun ini, MNC AM dapat terus berkembang bersama para investor dan dapat terus menjadi partner investasi terpercaya untuk semua nasabah”, ucap Frery. Pada sisi produk MNC AM saat ini sedang berfokus kepada reksa dana pasar uang melalui produk MNC Dana Lancar dan MNC Dana Syariah Barokah, reksa dana pendapatan tetap, melalui produk MNC Dana Likuid dan MNC Dana Syariah, serta reksa dana saham melalui MNC Smart Equity Fund. Semua produk tersebut dapat dibeli melalui website www.motionfunds.id.