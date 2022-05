JAKARTA - Harga batu bara mengalami penurunan hingga 8,32% pada perdagangan Rabu (25/5/2022) pagi.

Menurut pasar ICE NewCastle, harga batu baru untuk kontrak Juni 2022 tercatat berada di level USD378,65 per ton setelah sebelumnya menyentuh US$ 413 per ton.

Selama 5 hari ke belakang, harga emas hitam ini tercatat merosot 5,25%. Sementara untuk harga batu bara kontrak Juli 2022 bertengger di harga USD378,65 per ton dan berada di level USD408 per ton untuk kontrak Mei 2022.

Pemangkasan konsumsi impor batu bara oleh China, membuat pasokan baja di Eropa yang melimpah dan penutupan sebagian besar pembangkit batu bara di Pakistan masih menjadi faktor utama yang menyebabkan harga alami pelemahan.

Keputusan China untuk memangkas konsumsi impor batu bara lantaran Presiden Xi Jinping berkomitmen mendukung energi baru terbarukan. Di sisi lain, China juga meningkatkan produksi untuk mengamankan pasokan batu bara dalam negeri.

Mengutip S&P Global, pada periode Januari-April 2022, produksi batu bara China tercatat meningkat 10,5%. Impor China akan batu bara juga tercatat menurun 16%. "China biasanya impor batu bara 10% untuk dicampur dengan komoditas produksi domestik, tapi sekarang angkanya 5%," ujar salah satu produsen batu bara asal Indonesia.