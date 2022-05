JAKARTA — Presiden Jokowi menugaskan Luhut Binsar Pandjaitan membereskan masalah minyak goreng. Menurut Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, kantor pusat perusahaan kelapa sawit harus berada di tanah air.

"Begitu presiden meminta saya me-manage minyak goreng, orang pikir hanya minyak goreng, tidak saya langsung ke hulu dan hilirnya,” kata Menko Luhut saat menghadiri seminar nasional yang digelar Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL), dikutip Jumat (27/5/2022).

Luhut menegaskan, semua permasalahan minyak goreng terkait dengan aspek hulu dan perusahaan kelapa sawit harus dilakukan pengecekan.

"Supaya kita tahu luasnya berapa, plasmanya berapa, yield-nya berapa, produksinya berapa, di mana head quarter-nya,” tambahnya.

Dengan begitu, Luhut melaporkan kepada Presiden Jokowi secara khusus untuk kantor pusat perusahaan kelapa sawit harus berada di tanah air.

"Saya lapor presiden, pak head quarter-nya harus semua pindah di sini. Alasannya, Bayangkan dia punya 300 ribu-600 ribu ha, headquarter-nya di luar negeri, dia bayar pajak di luar negeri itu," urainya.

"Not gonna happen. You have to move your own head quarter to Indonesia. Itu yang penting dipikirkan. Bukan hanya sekadar ini siapa yang nanganin, si itu yang nanganin. Mau siapa kek yang nanganin yang penting beres," pungkasnya.