JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjalin kerja sama dengan Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) untuk mendorong pengembangan sustainable finance di Indonesia.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menghadiri undangan OECD untuk membahas tindak lanjut pengembangan Sustainable Finance dalam Forum COP26 serta MoU antara OJK dan OECD.

"Kerja sama antara OJK dan OECD penting karena ke depan OECD akan menjadi ujung tombak dalam pengembangan sustainable finance, peningkatan financial inclusion dan percepatan penerapan blended finance di dunia," ungkap Wimboh dalam keterangan resminya, Jumat (27/5/2022).

Selain itu, pengaturan market conduct juga akan berperan penting dalam pengembangan sektor jasa keuangan sekaligus melengkapi kerangka pengaturan prudensial.

OJK akan terus meningkatkan kerja sama dengan OECD terutama dalam pengembangan sustainable finance dan blended finance serta peningkatan inklusi keuangan di Indonesia.

Salah satunya dengan penempatan pegawai OJK dalam rangka merumuskan strategi transisi energi bersama OECD.

Dalam pertemuan tersebut delegasi OJK disambut oleh Carmine Di Noia, Director for Financial and Enterprise Affairs OECD.

Pertemuan dengan Tim Sustainable Finance, Tim Financial Inclusion, Tim Corporate Governance dan Tim Blended Finance dilakukan di Kantor Pusat OECD, Paris, pada 19-20 Mei 2022.