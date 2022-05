BOGOR - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas melalui Galeri Investasi BEI binaannya konsisten menyelenggarakan berbagai program edukasi pasar modal untuk meningkatkan literasi di Tanah Air.

Salah satu Galeri Investasi BEI yang berada di bawah naungan MNC Sekuritas, yaitu Galeri Investasi BEI IBI Kesatuan Bogor menjalin kerja sama dengan SMAN 1 Babakan Madang dalam penyelenggaraan Expo Project BM One 2022. Acara ini diselenggarakan di Bogor pada Selasa (31/05/2022) dengan mengusung tema “Belajar dan Berkarya untuk Membangun Profil Pelajar Pancasila melalui Pameran Karya BM One 2022”.

Tujuan kegiatan ini adalah sebagai ajang kreativitas generasi muda dan diharapkan mampu meningkatkan jumlah investor pasar modal sejak dini. Acara ini juga turut melibatkan Galeri Investasi BEI IBI Kesatuan Bogor yang sudah memiliki sejumlah pencapaian di bidang pasar modal, antara lain Juara 3 National Investment Fair 2020 dari Trisakti School of Management (2020), Juara National Trading Competition 2020 dari Universitas Negeri Jakarta (2020) dan GI BEI Terbaik 2019 kategori GI BEI Teraktif Berdasarkan Pengembangan dan Inovasi Kegiatan.

Head of Investment Gallery MNC Sekuritas Andri Muharizal Putra mengungkapkan, MNC Sekuritas senantiasa mendukung kegiatan edukasi pasar modal. Andri mengungkapkan harapannya agar di masa yang akan datang akan terselenggara acara serupa hingga tercipta semakin banyak investor muda di pasar modal Indonesia.

“Kami melihat perkembangan Galeri Investasi BEI IBI Kesatuan Bogor sangat baik. Hal ini tercermin dari peningkatan nilai transaksi sebesar 58% sepanjang tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020. Tak hanya itu, investor baru juga tercatat tumbuh 25% sepanjang tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020,” jelas Andri.

Kepala Galeri Investasi BEI IBI Kesatuan Bogor Yoyon Supriadi mengungkapkan, sejalan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Galeri Investasi BEI IBI Kesatuan Bogor memiliki misi untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi edukasi literasi pasar modal. Untuk itu, Galeri Investasi BEI yang sudah berdiri sejak tahun 2009 ini menyambut baik inisiatif SMAN 1 Babakan Madang untuk menyelenggarakan pameran ini.

“Sejalan dengan hal tersebut, kami menilai bahwa kegiatan ini merupakan salah satu media sosialisasi edukasi literasi yang sangat menarik, efisien dan efektif sebab melibatkan siswa sebagai subjek sekaligus objek penyelenggaraannya. Kami berharap kegiatan ini dapat menginspirasi generasi milenial untuk melakukan investasi yang legal dan aman,” jelas Yoyon.

Sementara itu, Kepala SMAN 1 Babakan Madang Dra. Vera Varianti, M.Pd mengungkapkan kegiatan pameran ini merupakan kegiatan perdana setelah SMA Babakan Madang ditetapkan menjadi sekolah penggerak. Melalui kegiatan ini, SMAN 1 Babakan Madang menampilkan hasil karya siswa.

“Kami bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia, MNC Sekuritas serta IBI Kesatuan Bogor. Kami memilih bekerjasama dengan IBI karena kampus ini memiliki komitmen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk literasi pasar modal bersama MNC Sekuritas pada seluruh lapisan masyarakat terutama generasi milenial,” tutup Vera.

