JAKARTA - Sumber kekayaan Rieke Diah Pitaloka akan diulas pada artikel ini. Rieke Diah Pitaloka saat ini merupakan politikus dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Sebelum menjadi politisi, merupakan artis ataupun public figure.

Mengutip situs elhkpn.kpk.go.id, Rieke Diah Pitaloka memiliki daftar harta kekayaan Rp 5.566.625.098 atau sekitar Rp5,56 miliar di tahun 2019.

Adapun, Wanita kelahiran 8 Januari 1974 ini juga memiliki tanah dan bangunan . Kedua ini merupakan salah satu aset yang dimiliki wanita 48 tahun itu, yaitu Rp 3.804.594.000.

Beberapa tanah yang dimilikinya yakni di wilayah Jawa Barat, yakni Depok, Garut, dan Bekasi. Rinciannya keempat tanah di Depok yang pertama memiliki luas bangunan 225 m2/300 m2 dengan nilai Rp 548.475.000. Kedua luas tanahnya sekitar 254 m2/43 m2 Rp 332.962.00, ketiga dengan luas 308 m2/200 m2 di KOTA DEPOK, Rp 593.276.000. Sedangkan yang terakhir yakni dengan luas bangunan 151 m2 Rp173.197.000.

Lalu tanah seluas 1336 m2 yang terletak di Garus seharga Rp 26.720.000. Dia juga mengoleksi beberapa mobil mewahnya. Diantaranya memiliki Toyota Kijang Innova tahun 2016 yang ditaksir Rp 250 juta. Mobil yang diproduksi Toyota Manufacturing Indonesia (TMMIN) ini bisa disebut All New untuk bertarung di segmen mobil MPV. Mobil disebut All New lantaran ada penyegaran pada sektor dapur pacu. Mesin bensin berkode 1TR-FE dual VVTi dan mesin diesel 2GD-FTV. Selain itu mobil merek SUV Mitsubishi Pajero Sport yang dikeluarkan pada tahun 2017 dengan taksiran harga Rp450 juta.

Rieke Diah Pitaloka atau sosok yang terkenal dengan perannya bernama Oneng di sitkom Bajaj Bajuri ini juga kerap memposting sejumlah produk mulai dari skincare hingga fashion lewat akun media sosialnya yang salah satu endorsement . Karena itu, tarif untuk sekali endorsement juga membuatnya semakin kaya.

(RIN)