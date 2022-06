JAKARTA - MNC Group melalui unit bisnis MNC Sekuritas dan MNC Peduli menyelenggarakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) secara konsisten dan berkelanjutan dengan harapan membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.

Menyambut Hari Lingkungan Hidup (World Environment Day) , MNC Sekuritas menyelenggarakan kegiatan CSR berupa penyerahan donasi 150 pot tanaman hijau untuk Ruang Terbuka Publik Ramah Anak (RPTRA) Gondangdia pada Kamis (2/6/2022).

Kegiatan ini terselenggara berkat sinergi antara MNC Sekuritas dengan MNC Peduli, Kelurahan dan RPTRA Gondangdia, serta SDN Gondangdia 05 Pagi.

Dalam kegiatan CSR sebelumnya, MNC Sekuritas berupaya meningkatkan kepedulian lingkungan melalui CSR pelatihan daur ulang sampah plastik di Bantar Gebang, Kota Bekasi dan kepedulian sosial melalui santunan untuk Panti Asuhan Nurul Iman Jafariah Jakarta.

Direktur Capital Market MNC Sekuritas Afen mengungkapkan tema CSR yang diangkat adalah ‘Plants for a Future’. Afen berharap inisiatif yang sederhana ini dapat menjadi langkah nyata MNC Sekuritas dalam menghijaukan fasilitas publik, sekaligus bentuk inisiatif MNC Sekuritas dalam penerapan Environment, Social dan Governance (ESG).

“Kami meyakini hal-hal kecil dapat berdampak besar jika dilakukan oleh banyak pihak. Kami ingin menjadi bagian dari pihak-pihak yang membawa perubahan. MNC Sekuritas juga menggandeng karyawan MNC Group untuk berpartisipasi berupa donasi yang kemudian diberikan dalam bentuk tanaman. Menjadikan bumi tempat tinggal yang nyaman bagi generasi berikutnya adalah tanggung jawab kita bersama,” jelas Afen saat membuka kegiatan CSR.

Di sisi lain, Lurah Gondangdia Ikhsan Kamil mengungkapkan dukungannya terhadap penyelenggaraan CSR ini.

"Acara ini sangat baik sekali, karena dengan kegiatan ini MNC ini peduli dengan keberlangsungan lingkungan hijau dan juga lingkungan yang baik," ungkapnya

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Sekolah SDN Gondangdia 05 Pagi Farida mengungkapkan bahwa pihaknya menyambut baik sinergi kegiatan CSR ini.

"Saya sangat mensupport untuk donasi pohon-pohon untuk anak-anak sekolah untuk menanam untuk masa depan kita," ujarnya

Farida menambahkan kegiatan ini menjadi wadah edukasi lingkungan hidup yang baik khususnya bagi para siswa SDN Gondangdia 05 Pagi. Para siswa dilibatkan dalam proses menanam tanaman pot, sehingga mereka dapat belajar pentingnya menjaga lingkungan hidup sejak dini.

"Kami berterimakasih kepada MNC Sekuritas, saya berharap anak-anak bisa turut menjaga dan merawat tanaman untuk keberlangsungan hidup kita," tutupnya.

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas Invest with The Best!