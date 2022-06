JAKARTA - PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk (GHON) menyampaikan rencana pembagian Dividen Tunai untuk periode tahun buku 2021 sebesar Rp55 miliar.

Dalam keterbukaan informasi BEI, dikutip Jumat (3/6/2022), pembagian dividen tersebut berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 31 Mei 2022 sebesar Rp100 per saham.

Adapun data Keuangan per 31 Desember 2021 yang mendasari pembagian Dividen adalah laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp89,8 miliar.

 BACA JUGA:Saham BELL Kembali Diperdagangkan Hari Ini

Sedangkan saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya sebesar Rp338,8 miliar dan total ekuitas sebesar Rp719,01 miliar.

Diketahui jumlah dividen tunai yang dibagikan pada tahun 2022 lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Pada 18 Juni 2021, GHON pernah membayarkan dividen Rp 50 per saham, lalu Rp 20 per saham pada 19 Agustus 2020, dan Rp 13,5 per saham pada 27 Juni 2019.

Pada akhir perdagangan Kamis (2/6/2022), harga saham GHON ditutup stagnan menjadi Rp 2.200 per saham. Pada harga tersebut, yield dividen tunai GHON adalah sebesar 2,27%. Berikut jadwal pembagian dividen: 1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi 2 Juni 2022 2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi 9 Juni 2022 3. Cum Dividen di Pasar Tunai 13 Juni 2022 4. Ex Dividen di Pasar Tunai 14 Juni 2022 5. Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen 13 Juni 2022 6. Pembayaran Dividen 20 Juni 2022