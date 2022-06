JAKARTA - PT Astra International Tbk (ASII) menyiapkan strategi transisi Grup Astra menuju perusahaan yang lebih sustainable pada 2030. Astra pun meluncurkan Astra 2030 Sustainability Aspirations, yang akan memandu perjalanan transisi tersebut.

"Astra berkeinginan untuk berkontribusi dalam memperkuat ketahanan perekonomian Indonesia yang mendukung masyarakat yang inklusif dan sejahtera," kata Presiden Direktur PT Astra International Tbk Djony Bunarto Tjondro berdiskusi dengan jajaran redaksi MNC Media via daring, Jumat (3/6/2022).

Dia menuturkan, ada 10 Sustainability Aspirations yang didasarkan pada sustainability framework baru Astra. Framework tersebut mengintegrasikan sustainability secara lengkap ke dalam Strategi Triple-P Roadmap Astra (Portfolio, People dan Public Contribution), yang menyeimbangkan kebutuhan saat ini dengan masa depan.

Melalui sustainability framework baru Astra, perseroan berkomitmen untuk bertransisi menuju perusahaan yang lebih sustainable dan resilient guna memberikan dampak positif kepada bumi dan iklimnya, bisnis kami, serta masyarakat.

Selain itu, perseroan berkomitmen mewujudkan lingkungan kerja yang beragam dan inklusif, menarik serta mempertahankan talenta-talenta terbaik Indonesia agar insan Astra dapat berkembang, berhasil dan sejahtera bersama bangsa.

"Kami memberdayakan dan mendukung masyarakat demi masa depan yang lebih baik untuk semua," ujarnya.

Dalam portofolionya, Astra 2030 Sustainability Aspirations menargetkan menurunkan emisi gas rumah kaca Grup Astra scope 1 dan 2 sebesar 30%, 50% bauran energi terbarukan untuk mendukung kegiatan operasional mengurangi intensitas pengambilan air Grup Astra sebesar 15% melakukan daur ulang dan recovery limbah padat hingga 99%.

Selain itu, meningkatkan business resilience dengan meningkatkan pendapatan nonbatu bara hingga 88%. ASII juga akan mendukung keberagaman dan inklusivitas karyawan, dengan fokus pada gender, mencapai zero fatality tenaga kerja dan pengurangan 60% tingkat lost-time injury Grup Astra, mendukung keberagaman dan inklusivitas di level eksekutif, direksi, dewan komisaris, dengan fokus pada gender.

Selain itu, perseroan juga akan menjangkau 2,5 juta penerima manfaat pada 2030 melalui program pengembangan komunitas

"ASII juga akan terus memperkuat tata kelola perusahaan kami dengan standar internasional," ujarnya.

Sementara itu, menurut Direktur Astra Gita Tiffani Boer, ada tujuh inisiatif unggulan ASII yang akan mendukung pencapaian Astra 2030 Sustainability Aspirations, yakni Fuel Smart dengan meningkatkan kemajuan yang telah dicapai oleh semua unit bisnis dalam efisiensi bahan bakar dan energi; Renew & Reduce dengan meningkatkan kapasitas energi terbarukan dalam operasional perusahaan.

Selain itu, Future of Mobility dengan melakukan investasi pada ekosistem kendaraan listrik di Indonesia; Future of Mines dengan fokus pada diversifikasi ke pertambangan mineral nonbatu bara; Renewable Future dengan fokus pada peningkatan proyek dan investasi pada energi terbarukan.

Kemudian, Go Nature dengan menerapkan Nature Based Solution, dimulai dengan inisiatif menanam 3 juta pohon. "Inisiatif unggulan ketujuh adalah Astra for Everyone, dengan meluncurkan program tentang keragaman, kesetaraan dan inklusi, dengan fokus pada gender," ucapnya.