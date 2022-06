JAKARTA - Wakil Menteri (Wamen) BUMN II Kartika Wirjoatmodjo membagikan praktik bisnis di era masa kini. Dia mengatakan bisnis berbasis nilai tak semata-mata menciptakan kemakmuran (prosperity), tetapi kesejahteraan (well being).

"Dua hal ini hendaknya berjalan seimbang, saling melengkapi dalam praktis bisnis. Selain itu, nilai inti organisasi menjadi faktor keberlanjutan fundamental jangka panjang karena praktik bisnis di era masa kini adalah doing good is doing well," ujar Kartika, Jumat (3/6/2022).

Menurut dia, Indonesia baru saja memperingati Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2022, sehingga momentum tersebut tepat untuk membicarakan praktik bisnis berbasis Pancasila serta keutamaan nilai-nilai.

Dengan kekayaan dan keutamaan nilai-nilai Pancasila, katanya, seluruh pihak dapat membangun Indonesia yang membanggakan serta menciptakan dunia yang lebih baik bagi umat manusia.

Sementara itu pada Webinar V20, Kamis, tersebut Ketua Engagement Group Business20 atau B20 Shinta Kamdani menawarkan tiga poin valuenomics untuk tumbuhnya perekonomian yang adil bagi masyarakat luas. Valuenomics adalah paham ekonomi yang meyakini bisnis berbasis nilai akan mampu menghadirkan bangsa sejahtera dan menciptakan dunia yang lebih baik.

Poin pertama adalah meletakkan manusia sebagai prioritas utama sekaligus pusat gravitasi bisnis, yang artinya mendahulukan kesejahteraan masyarakat luas dan bukan semata-mata mengejar profit. Sedangkan poin kedua yakni bisnis perlu dikembangkan dalam ekosistem inklusif dan berdampak nilai, dan poin ketiga berisi harus adanya sikap ramah lingkungan.