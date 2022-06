JAKARTA - Pemerintah terus memaksimalkan program minyak goreng curah rakyat (MGCR) untuk mengatasi persoalan minyak goreng.

Adapun minyak goreng curah yang distribusikan ke pasaran sebagaimana sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yakni Rp14.000 per liter.

Untuk sistem pembeliannya, masyarakat wajib menujukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini supaya tepat sasaran.

Lalu bagaimana cara membelinya?

Kepala Divisi Retail & E-Commerce PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), Rifki Steovani mengatakan, caranya mudah, cukup datangi pengecer minyak goreng di warung-warung yang bertanda spanduk MigorRakyat.

Kemudian, tunjukkan KTP kepada penjual untuk di data jumlah pembelian per hari. Pasalnya, pembelian minyak goreng curah seharga Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kilogram dibatasi, hanya 1-2 liter per harinya.

"Masyarakat bisa mengetahui warung yang menjual minyak goreng curah dengan cara melihat spanduk yang telah dipasang di warung warung mitra warung pangan (spanduk minyak goreng curah #MigorRakyat). Setelah itu tinggal tunjukkan KTP dan beli migor curahnya. Tapi pembelian dibatasi, maksimal 2 liter per hari," jelas Rifki saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Selasa (7/6/2022).

Dia menuturkan, guna mendukung program pemerintah mendistribusikan minyak goreng curah tepat sasaran dan mudah dijangkau oleh masyarakat Indonesia, saat ini PT PPI tengah mengembangkan aplikasi baru yang bernama MauBeli.com. Aplikasi ini nantinya diperuntukkan bagi end user/masyarakat. Rifki menjelaskan, di aplikasi ini masyarakat bisa mengetahui warung-warung mana saja yang menjual minyak goreng curah di sekitar tempat tinggal. "Kalau saat ini kan mungkin masyarakat kesulitan menemui warung yang bertanda #MigorRakyat walaupun sebenarnya sudah banyak warung-warung yang bermitra dengan kami. Tapi supaya lebih mudah dijangkau lagi, kami sedang mengembangkan aplikasi MauBeli.com," bebernya. "Nah, aplikasi ini nanti pasti bisa bantu masyarakat untuk cari tahu warung mana (yang terderkat dari mereka) yang jual migor curah Rp 14.000 per liter itu," pungkasnya.