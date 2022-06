JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas juga senantiasa aktif memberikan edukasi pasar modal untuk investor, termasuk yang ingin berinvestasi di saham IPO.

Biasanya, calon emiten dengan bisnis atau industri prospektif yang melakukan aksi pencatatan perdana di bursa sering menjadi incaran para investor. Hal ini terjadi karena pergerakan harga beberapa saham IPO naik signifikan di hari pertama perdagangan. Berikut ini 3 tips membeli saham IPO dari MNC Sekuritas!

1. Analisis Faktor Fundamental Perusahaan

Salah satu tips yang harus Anda lakukan dalam membeli saham IPO adalah dengan menganalisis faktor fundamental perusahaan. Perhatikanlah, jika saham ditawarkan dengan harga yang terlalu murah, maka bisa jadi fundamental perusahaan juga tidak terlalu bagus. Selain itu, investor juga bisa menggunakan rasio-rasio dalam menentukan saham pilihan, seperti Price Earnings Ratio (PER) dan Price to Book Value (PBV).

2. Memperhatikan Tujuan Perusahaan Melakukan IPO

Hal lainnya yang dapat Anda perhatikan sebelum memutuskan untuk membeli saham IPO adalah melihat apakah tujuan dari perusahaan incaran Anda dalam menggalang dana melalui IPO. Jika emiten melakukan IPO untuk tujuan ekspansi bisnis, maka dana tersebut dapat digunakan untuk memperoleh sumber pendapatan baru. Namun, sebaiknya Anda berpikir kembali jika tujuan penggunaan dana IPO emiten tersebut adalah untuk membayar utang.

3. Membaca Prospektus Perusahaan Anda juga dapat mempertimbangkan untuk membaca prospektus perusahaan untuk mengecek seperti apa kondisi keuangan perusahaan incaran Anda tersebut. Prospektus dapat diterbitkan sebelum perusahaan melakukan go public. Prospektus berisi informasi mengenai histori usaha, sektor usaha, prospek bisnis yang digeluti emiten hingga laporan keuangan. Prospektus dapat menjadi pedoman bagi investor sebelum memutuskan untuk membeli saham IPO. Itulah dia 3 tips yang harus Anda perhatikan dalam membeli saham IPO.