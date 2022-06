JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menilai pembicaraan dengan Ford lebih maju dibanding Tesla. Ford berencana menanamkan modalnya di Tanah Air untuk industri mobil listrik.

Lebih lanjut, Luhut menuturkan, Indonesia memiliki kebutuhan mumpuni untuk Ford dan Tesla berinvestasi di Indonesia. Sebab di Kalimantan Utara telah dibangun sumber energi untuk operasionalnya.

“Di Kalimantan Utara itu kita membuat 265 giga watt hour untuk kita bisa menghasilkan energi dan itu akan bisa memproduksi 3 juta mobil. Dan itu adalah end to end clean energy,” ujarnya, Jumat (10/6/2022).

Luhut mengatakn, Ford akan berkunjung ke Indonesia. Kunjungan dilakukan 20 Juni 2022.

“Ford itu akan datang tanggal 20 Juni jadi kebetulan dicover oleh saya mereka semuanya mau end to end. Karena mereka tahu sekarang yang paling bisa itu Indonesia,” ujarnya.

Luhut menambahkan, kawasan industri di Kalimantan Utara saat ini merupakan industri dalam bentuk end-to-end clean energy dan menjadi nilai tersendiri bagi Indonesia di mata produsen otomotif listrik.

"Kalau mau bikin pabrik yang clean energy, yang end to end dapat green produk, the best place to go is Indonesia, nggak ada yang lain," ujarnya.