JAKARTA - The Fed menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,75%. Bank Sentral Amerika Serikat (AS) kini mematok suku bunga dalam kisaran 1,5% dan 1,75%.

Kenaikan suku bunga The Fed merupakan yang terbesar sejak 1994. The Federal Reserve sekaligus memberi sinyal akan melakukan langka agresif untuk menahan laju inflasi di AS yang kini sudah mencapai 8,6%.

Melansir Bloomberg, Kamis (16/6/2022), The Fed diperkirakan akan terus menaikkan suku bunga acuannya. Adapun kenaikan suku bunga The Fed diperkirakan menjadi 3,4% di akhir tahun.

Dalam pertemuan para Gubernur Bank Sentral AS, The Fed menyebutkan akan menyusutkan neraca besar-besaran. Dari semula USD47,5 miliar per bulan menjadi USD95 miliar pada September 2022.

Dengan kenaikan suku bunga acuan secara bertahap, The Fed berkomitmen untuk mengembalikan inflasi ke target 2%. Di sisi lain, gubernur bank sentral AS juga merevisi prospek ekonomi. Adapun ekonomi diprediksi lebih bergejolak saat otoritas berusaha menekan inflasi.