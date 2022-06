JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi seputar pasar modal dalam program rutin IG Live Research Corner.

PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk, atau yang dikenal dengan Zyrex (ZYRX) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri komputer dan perakitan komputer. Sejak tahun 1996, Zyrex dikenal sebagai merk lokal yang menyediakan perangkat dan produk IT, seperti laptop, server, mini PC dengan harga yang relatif terjangkau.

BACA JUGA:Malam Nanti! Siapakah yang Akan Tereliminasi Rising Star Dangdut di MNCTV

Kinerja Zyrex pun terbilang baik, hal ini terlihat dari pertumbuhan penjualan yang mencapai Rp 55,27 miliar di 1Q22, naik 5,23% dibandingkan 1Q21. Pencapaian kinerja ini juga masih sejalan dengan ekspektasi perusahaan dan didukung penjualan di segmen business-to-consumer (B2C) yang besarannya mencapai 70% dari total penjualan.

Bagaimanakah strategi Zyrex di tahun ini dalam menghadapi kondisi perekonomian yang diproyeksikan melambat dan sektor teknologi yang mulai menurun? Simak ulasan selengkapnya dalam IG Live Research Corner bertajuk “Top Markotop Produsen Laptop ZYRX” pada Kamis (16/06/2022) pukul 16.00 WIB. IG Live ini akan menghadirkan narasumber Investor Relation PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk Joshua Aldio dan host Equity Research Analyst MNC Sekuritas Andrew Sebastian Susilo. Saksikan IG Live ini melalui akun IG @mncsekuritas!

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!