JAKARTA - Harga batu bara mengalami peningkatan tipis pada perdagangan hari ini, Jumat (17/6/2022). Harga komoditas ini memang mengalami pelemahan.

Menurut data pasar ICE NewCastle, harga batu bara kontrak Juni 2022 turun 0,26% menjadi US$ 387,35 per ton. Sepekan terakhir, harga batu bara ambles hingga 2,18%.

Sementara itu harga komoditas ini untuk bulan Juli 2022 naik 0,41% menjadi US$ 346,4 per ton. Hal yang sama terjadi pada harga batu bara untuk bulan Agustus 2022 yang menguat 0,75% menjadi US$ 334,15 per ton.

Mengutip laman Montel News, kenaikan harga ini disebabkan oleh tingginya harga gas alam cair dan permintaan komoditas yang meningkat. Hal ini disebabkan oleh pembatasan pasokan dari Rusia ke Eropa dan cuaca yang tidak diprediksi.

Di sisi lain, permintaan dari India juga meningkat karena kebutuhan batu bara pembangkit di sana naik.

Cuaca ekstrim di sana membuat penggunaan pendingin ruangan meningkat sehingga beban listrik membengkak.