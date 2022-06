JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru-baru ini terlihat menonton film Top Gun Maverick.

Setelah menonton film tersebut, dia pun merasa nostalgia dengan memori bersama sahabat terkasihnya.

"Tahun 1986, waktu masih menjadi mahasiswa di FE-UI (sekarang FEB-UI) saya dan sahabat terkasih saya nonton film Top Gun, dengan bintang Tom Cruise," ujar Sri dalam akun Instagramnya @smindrawati, dikutip Senin (20/6/2022).

BACA JUGA:Sri Mulyani Tegaskan Tidak Ada Cukai BBM dan Deterjen

Kini, dia kembali nonton Top Gun -Maverick yang dibintangi Tom Cruise.

"Saya nonton masih dengan orang yang sama sahabat terkasih saya yang sekarang adalah suami tercinta. What a beautiful memories," tambahnya.

Dia pun juga mengutip lirik lagu Take My Breath Away oleh Berlin.

“Watchin' every motion in my foolish lover's game

On this endless ocean, finally lovers know no shame

Turning and returning to some secret place inside

Watchin' in slow motion as you turn around and say

Take my breath away

Take my breath away…”

"Now that we both growing mature,

spending all our precious time together..

Watching our children grow and enjoying our grandchildren. Thank you for always be there for me. Ada memori indah tentang pasangan kamu?," tulisnya.

Dia merasa bahagia, meski sudah puluhan tahun berlalu tapi teman nonton film tersebut masih sama.

Sehingga rasa kebersamaan itu tak berubah sedikit pun.