YOGYAKARTA - Di kala menghadiri agenda Joint Finance and Health Minister’s Meeting di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kedatangan tamu khusus, yaitu Executive Director of the Global Fund, Peter Sands.

"Kami bertemu untuk membahas beberapa hal, di antaranya peluang kolaborasi antara Indonesia dengan @globalfund, khususnya dalam mengatasi masalah tuberculosis (TB) di Indonesia, serta persiapan The Global Fund’s 7th Replenishment," ujar Sri dalam akun Instagramnya @smindrawati pada Rabu(22/6/2022).

Sebagai organisasi kesehatan multilateral, Sri mengatakan bahwa the Global Fund telah banyak membantu Indonesia dalam melakukan pengentasan berbagai masalah kesehatan yang terjadi seperti pandemi Covid-19, malaria, TBC, dan HIV.

Berkat bantuan pendanaan ini pula, kini Indonesia mulai bertransformasi menuju wilayah bebas Malaria.

"Mewakili Indonesia, saya sangat menghargai dan berharap @globalfund akan terus menjadi mitra pendukung Indonesia untuk mencapai transformasi kesehatan. Indonesia juga berharap Global Fund’s 7th Replenishment berjalan lancar dalam memobilisasi dukungan pendanaan untuk kesehatan global," pungkas Sri.