JAKARTA – Harga BBM di Amerika Serikat (AS) naik tajam. Untuk meredam kenaikan harga BBM, Presiden AS Joe Biden mengusulkan adanya penangguhan pajak bensin federal selama 3 bulan.

Mengutip laman Reuters, Kamis (23/6/2022), harga BBM di AS rata-rata mencapai USD5 per galon. Kenaikan ini disebabkan peningkatan permintaan namun produksi dari kilangnya turun 1 juta barel per hari.

Biden mengatakan, selama ini masyarakat mengeluhkan harga bensin yang makin meroket. Mereka dinilai harus mendapat bantuan finansial.

"Tax holiday saja memang tidak akan menyelesaikan masalah, namun akan memberi keringanan untuk keluarga," ujar Biden.

Biden juga menyerukan agar negara bagian ikut menangguhkan pajak bensin negara bagian yang sering kali lebih tinggi dari pajak federal.

Dirinya juga meminta perusahaan minyak besar untuk membantu mengembalikan produktivitas kilang yang "menganggur" untuk membantu suplai bensin.

Adapun, harga BBM yang terus pecah rekor ini mendorong inflasi AS menjadi yang paling tinggi dalam 41 tahun terakhir. Pemerintah AS menyebutkan, kenaikan harga bensin disebabkan oleh serangan Rusia ke Ukraina yang belum usai hingga kini. Di sisi lain, parlemen tidak menyetujui usulan Biden tersebut. Para ekonom juga mengatakan, usulan ini tidak akan berdampak pada penurunan inflasi secara signifikan.