JAKARTA - Harga minyak dunia pada penutupan perdagangan Sabtu (25/6/2022) mengalami kenaikan. Tercatat minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Agustus naik USD3,07 atau 2,8%, menjadi menetap di USD113,12 per barel.

Dikutip Antara, untuk minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Agustus menguat USD3,35 atau 3,2%, menjadi ditutup di USD107,62.

Hal ini terjadi karena pasokan yang ketat tetapi mereka mencatat penurunan mingguan kedua di tengah kekhawatiran bahwa kenaikan suku bunga dapat mendorong ekonomi dunia ke dalam resesi.

Kemudian, minggu ini, WTI menunjukkan penurunan 1,8%, mengikuti penurunan 9,2% minggu sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya sejak April, WTI membukukan kerugian mingguan berturut-turut. Sebelum ini, telah reli non-stop tujuh minggu berturut-turut.

Sementara, brend datar pada minggu ini, berakhir persis di tempat yang berakhir pada Jumat (17/6/2022) sebelumnya, setelah penurunan mingguan sebelumnya sebesar 7,3%.

Lalu, sejauh tahun ini WTI masih naik 47 persen setelah enam bulan naik hingga Mei, sementara Brent menunjukkan kenaikan tahunan hampir 45%.

Sehingga, Federal Reserve AS "berbicara sangat hawkish yang merusak reli minyak, tetapi sentimen sedikit berubah terutama pada data ekonomi yang kuat," ujar mitra di Again Capital LLC John Kilduff di New York.

Adapun Ketua Fed Jerome Powell mengatakan fokus bank sentral untuk mengendalikan inflasi adalah tanpa syarat, menambah kekhawatiran tentang lebih banyak kenaikan suku bunga.

Sebuah survei pada Jumat (24/6/2022) menunjukkan sentimen konsumen AS mencapai rekor terendah pada Juni bahkan ketika prospek inflasi sedikit membaik. Diketahui, Invasi Rusia ke Ukraina memperburuk pasokan yang ketat tahun ini tepat ketika permintaan telah pulih dari pandemi Covid, dan minyak mendekati level tertinggi sepanjang masa USD147 yang dicapai pada 2008. Sebagai informasi, minyak mentah telah mendapatkan dukungan dari penutupan hampir total produksi di anggota OPEC Libya karena kerusuhan. Pada Kamis (23/6/2022), menteri perminyakan Libya mengatakan ketua National Oil Corporation menahan data produksi dari dia, meningkatkan keraguan atas angka yang dikeluarkan minggu lalu. Adapun Stephen Brennock dari pialang minyak PVM mengatakan kekhawatiran resesi mendominasi sentimen, namun konsensus tetap bahwa pasar minyak akan melihat permintaan yang tinggi dan pasokan yang ketat selama bulan-bulan musim panas, sehingga membatasi penurunan. Pada organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, yang dikenal sebagai OPEC+, bertemu pada 30 Juni dan diperkirakan akan tetap berpegang pada rencana untuk hanya sedikit mempercepat kenaikan produksi minyak pada Juli dan Agustus. Perusahaan-perusahaan energi AS minggu ini menambahkan rig minyak dan gas alam untuk minggu kedua berturut-turut dalam rekor kenaikan 23 bulan berturut-turut, karena harga minyak mentah yang tinggi dan dorongan oleh pemerintah mendorong pengebor untuk kembali ke sumur. Angka persediaan minyak mingguan AS terbaru, yang akan memberikan gambaran tentang ketatnya pasokan di konsumen utama itu, telah ditunda ke minggu depan karena masalah teknis.