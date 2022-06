JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, memastikan masyarakat yang tidak punya ponsel untuk mengakses PeduliLindungi tetap bisa beli minyak goreng curah dengan menunjukan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Sebagaimana diketahui, pemerintah memulai sosialisasi dan transisi perubahan sistem penjualan dan pembelian minyak goreng curah dengan menggunakan PeduliLindungi pada hari ini. Untuk sosialisasi ini akan dilakukan selama dua minggu ke depan.

"Sementara masyarakat yang belum punya PeduliLindungi tidak perlu merasa khawatir, karena masih bisa membeli dengan menunjukkan NIK untuk bisa mendapatkan minyak goreng curah dengan harga eceran tertinggi (HET)," katanya melalui keterangan yang diterima di Jakarta.

Aplikasi peduli lindungi sendiri merupakan alat bantu yang dapat melacak covid-19.

Dia juga menambahkan, pembelian minyak goreng curah di tingkat konsumen pun akan dibatasi maksimal 10 kilogram untuk satu NIK per harinya. Meski dapat kuota banyak, dia menjamin konsumen bisa memperoleh minyak goreng curah dengan HET, yakni Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram.

"Jumlah tersebut kami anggap sudah mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga bahkan pengusaha usaha-usaha kecil," pungkasnya.

Sehingga setelah masa sosialisasi selesai, semua penjualan dan pembelian minyak goreng curah akan menggunakan aplikasi PeduliLindungi.