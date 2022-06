JAKARTA – Pelajar SMA yang baru lulus ternyata bisa langsung daftar program Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja memiliki manfaat untuk meningkatkan skill pekerja. Selain itu, juga sebagai bansos bagi pekerja yang terkena PHK di tengah pandemi.

Program Kartu Prakerja tidak hanya untuk fresh graduate yang sedang mencari pekerjaan, namun juga para buruh, karyawan dan pegawai. Artinya, semua warga yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang sekolah atau kuliah, boleh mendaftar dan berkesempatan mendapat pelatihan.

Program Kartu Prakerja telah berjalan selama dua tahun dan terus disempurnakan dari teknis maupun tata kelola. Tujuannya agar tepat sasaran kepada penerima.

"Sehingga program yang memberikan akses keterampilan pada calon pekerja tersebut benar-benar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Edy Priyono, dikutip dari Antara, di Jakarta, Senin (27/6/2022).

Selama dua tahun berjalan, program Kartu Prakerja telah menjangkau 12,8 juta orang. Jumlah tersebut tersaring dari 115 juta pendaftar dan 84 juta yang terverifikasi.

Pelaksanaan program prakerja diatur dalam tiga peraturan, yakni Peraturan Presiden (Perpres) No 76/2020 dan Permenko Perenomian No 3/2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja, serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 35/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja.

Mengutip survei evaluasi selama 2020-2022, Edy menerangkan bahwa program yang menjadi salah satu janji kampanye Presiden Jokowi tersebut, telah memberi tiga manfaat. Ketiga manfaat itu adalah mengentas pengangguran, menjadi insentif untuk modal usaha, serta meningkatkan kompetensi, daya saing, produktivitas dan kewirausahaan. "Yang dulunya menganggur, sekarang bekerja 30%, untuk modal usaha 70%, dan 89% peningkatan kompetensi," kata Edy. Melihat besarnya manfaat program Kartu Prakerja, sambung Edy, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan untuk terus melakukan pengembangan dan pendampingan agar dampaknya bisa lebih luas.