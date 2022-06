JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi seputar pasar modal dalam melalui program rutin yaitu IG Live Research Corner.

Performa IHSG pada bulan Juni cenderung melemah, yaitu sekitar -2%. Hal ini tidak terlepas dari sentimen negatif seperti penguatan moneter The Fed, potensi resesi ekonomi AS, hingga investor asing yang terus keluar dari bursa ditandai oleh net foreign sell yang tinggi menjelang akhir bulan. Penurunan indeks juga turut menyeret pergerakan saham-saham yang ada ke zona merah. Sentimen negatif tersebut masih belum berakhir sehingga dibutuhkan strategi yang tepat bagi investor untuk menyikapi kondisi ini hingga akhir tahun. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah memanfaatkan investasi melalui saham-saham di sektor consumer.

Seperti apa karakteristik saham dari sektor consumer? Apa sajakah yang termasuk dalam saham sektor consumer? Apakah strategi yang tepat untuk diterapkan dalam mengamankan cuan untuk sektor ini?

Simak ulasan selengkapnya dalam IG Live Research Corner bertajuk “Strategi Mengamankan Cuan dengan Sektor Consumer” pada Kamis (30/06/2022) pukul 16.00 WIB. IG Live ini akan menghadirkan narasumber Research Analyst MNC Sekuritas Raka Junico dan host Content Creator MNC Sekuritas Brigita Ari. Saksikan IG Live ini melalui akun IG @mncsekuritas!

