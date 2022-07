JAKARTA - Profil dan biodata Ivan Tanjaya dan Eka Setia Wijaya, pemilik Holywings. Beberapa hari terakhir, Holywings menjadi perbincangan netizen sebab melakukan promosi minuman beralkohol gratis setiap hari Kamis yang diperuntukkan khusus untuk pengunjung yang bernama Muhammad dan Maria.

Promo kontroversial ini berimbas terhadap enam orang staf restoran dan bar itu ditetapkan sebagai tersangka. Keenam orang tersebut dijerat pasal berlapis, yaitu Pasal 14 Ayat 1 dan Ayat 2 UU RI No 1 Tahun 1946 dan Pasal 156 atau Pasal 156a KUHP. Selain itu, Pasal 28 Ayat 2 UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman penjara selama maksimal 10 tahun.

Kasus yang ramai diperbincangkan ini juga menyorot pemilik dari Holywings. Selain Hotman Paris dan Nikita Mirzani sebagai pemegang saham, ternyata nama Ivan Tanjaya dan Eka Setia Wijaya yang juga berkaitan dengan bar dan restoran tersebut.

Lantas, bagaimana profil dan biodata Ivan Tanjaya dan Eka Setia Wijaya? Untuk mengetahuinya, simak rangkuman okezone.com dari berbagai sumber berikut ini.

Profil dan Biodata Ivan Tanjaya dan Eka Setia Wijaya.

Ivan Tanjaya adalah pendiri Holywings bersama dengan Eka Setia Wijaya. Ia dikenal sebagai pengusaha sukses yang pernah mengenyam pendidikan di Raffles Academy Beijing, China. Ivan Tanjaya lahir di Palu, Sulawesi Tengah tahun 1989. Pria berusia 33 tahun, ini telah mendirikan Holywings dari tahun 2014. Holywings sendiri dinaungi oleh PT Aneka Bintang Gading dengan Ivan Tanjaya sebagai Co-Founder-nya. Sebelum berhasil mendirikan Holywings, bersama Eka, Ivan mulai meniti karier sebagai pengusaha dengan membuka resto nasi goreng bernama Kedai Opa di sebuah ruko. Hanya saja bisnis pertama mereka mengalami gulung tikar setelah bertahan hanya tiga bulan. Kemudian keduanya mulai merintis Holywings yang awal inspirasinya berasal dari restoran di China. Diketahui konsep restoran di China umumnya menyediakan makanan dan juga live music. Dari situ, Ivan Tanjaya dan Eka Setia Wijaya akhirnya sepakat untuk membangun Holywings dengan konsep yang mirip.